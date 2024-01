São Cristóvão Saúde inicia 2024 com nova turma no curso de Cuidador de Idosos

O Instituto de Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura – IEP Dona Cica, através da Educação Continuada, deu início à primeira aula da oitava turma do Curso de Cuidador de Idosos, em 19 de janeiro.

O curso acontece todas as sextas, das 8h às 13h, com duração de seis meses e carga horária de 110 horas, utilizando diversas metodologias de ensino, como aulas teóricas, práticas, de simulação realística, gamificação, entre outras.

De acordo com a Coordenadora de Educação Continuada do Grupo São Cristóvão Saúde, Adriana Bacchin, os temas abordados incluem anatomia e fisiologia básica, doenças urinárias, cardiovasculares, respiratórios, cuidados com a pele e primeiros socorros. O time de docentes é composto pelos profissionais da Educação Continuada e especialistas que atuam no complexo Hospitalar e nos Centros de Reabilitação.

O curso de Cuidador de Idosos é voltado ao público leigo que deseja se profissionalizar na área com qualidade e excelência, além de obter certificação de uma instituição renomada no mercado. Para os interessados, as inscrições para a IX Turma do Curso de Cuidador de Idosos começam em maio, para início no mês de agosto.

“Estamos comprometidos em elevar os padrões de cuidado oferecidos, não apenas dentro de nossas dependências, mas em toda a comunidade. Este curso é um reflexo do esforço contínuo da nossa Instituição em capacitar novos profissionais, visando oferecer cuidados especializados. Dessa forma, contribuímos para um envelhecimento mais saudável e com ainda mais qualidade, ao mesmo tempo em que proporcionamos suporte aos seus familiares”, declara o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde e Presidente da Santa Casa de Francisco Morato, Engº Valdir Pereira Ventura.

O IEP Dona Cica fornece, semestralmente, 35 vagas para o curso, sendo essas 100% gratuitas. Em dezembro de 2023, o São Cristóvão Saúde promoveu a formatura da sétima turma, certificando diversos profissionais. As inscrições para a IX turma do Curso de Cuidador de Idosos começam em maio, para início no mês de agosto. Para mais informações acesse o site do Grupo São Cristóvão Saúde, na aba ”Ensino e Pesquisa”.