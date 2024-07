São Cristóvão Saúde e GV Treinamentos realizam curso destinado ao profissional de enfermagem

Encerrando o primeiro semestre de 2024, o Instituto de Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura – IEP Dona Cica, em parceria com a empresa GV Treinamentos – Inspirando Mentes, realizou a I Turma do curso de Avaliação e Tratamento de Feridas.

O curso, ministrado pela GV Treinamentos e conduzido pelas enfermeiras Gleice Assunção e Viviane Baptista, apresentou conteúdo teórico abrangendo desde os conceitos básicos de anatomia da pele e fisiologia até pontos mais complexos, como avaliação e indicação do tratamento adequado. Após a parte teórica, os alunos puderam colocar em prática a aplicação do tratamento proposto, adaptando-o ao grau de complexidade da lesão.

De acordo com a coordenadora de educação continuada do IEP Dona Cica, Adriana Bacchin, quando se trata de avaliação de feridas e cuidados com a pele, o papel do profissional enfermeiro é fundamental. “Esses profissionais têm a oportunidade de compartilhar aprendizados e realizar networking, sendo de suma importância para que a assistência integral ao paciente, com foco na prevenção de riscos e eventos adversos, seja realizada com excelência”, finaliza.