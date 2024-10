São Caetano vira sobre Guarujá e enfrenta Santo André na final do futebol sub-20 dos Jogos Regionais

A equipe de futebol masculino sub-20 de São Caetano do Sul fez bonito diante da torcida, ganhou de virada de Guarujá, por 3 a 1, e vai disputar o título da 66ª edição dos Jogos Regionais contra Santo André, nesta quinta (11/7), às 15h, no CER Carlos Joel Nelly (Sete de Setembro), no Bairro Mauá.

Atrás do marcador, o Azulinho empatou o jogo com um golaço de cabeça do capitão do time, Di Bonito, ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o craque do time e camisa 10, Robert Taylor, deslocou o goleiro para fazer 2 a 1 e levar ao delírio a torcida uniformizada de cerca de 20 pessoas.

No final do jogo, o Azulinho completou o placar de 3 a 1 com gol do lateral direito Alan Kennedy.

São Caetano, cidade-sede dos Jogos Regionais de 2024, está em segundo lugar na classificação geral, com 182 pontos, atrás de Santos (191).