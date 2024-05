São Caetano vence o São José e sagra-se Campeão da Copa Ouro 2024

Jogando no estádio Municipal de Itaquaquecetuba na manhã desta terça feira diante do São José o Azulão conquistou o título da Copa Ouro 2024, após vencer pelo placar de 3×0.

Na partida final o presidente da Associação Paulista de Futebol, Prisco Palumbo esteve presente e fez questão de entregar as medalhas e troféus para os finalistas.

O São Caetano além de conquistar o troféu de campeão e as medalhas de ouro, ainda saiu com os prêmios individuais da competição. O goleiro Adriano conquistou o troféu da defesa menos vazada do campeonato e o atacante Emanuel saiu com as premiações de artilheiro da Copa Ouro com sete gols e melhor jogador do campeonato.

Com a bola rolando o São Caetano mostrou sua qualidade técnica desde o início da partida com jogadas rápidas pelas pontas, troca de passes e inversões de lado a lado do campo. Desta forma as oportunidades foram sendo criadas e a manhã foi iluminada para o atacante Mauricinho, que marcou os três gols do jogo.

“Estou muito feliz pelo título e também pelos gols. Me sinto em casa aqui no São Caetano e ainda quero buscar outros títulos com essa camisa”, declarou Mauricinho.

O time volta amanhã aos treinamentos já se preparando para o confronto de sexta-feira diante do Água Santa pelo Campeonato Paulista.