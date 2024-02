São Caetano vai abrir inscrições para o Auxílio Transporte Escolar

Quem pretende concorrer ao Auxílio Transporte Escolar já pode começar a reunir a documentação. A Secretaria de Educação de São Caetano do Sul publicou hoje (8/2) no Diário Oficial Eletrônico o edital com orientações para a inscrição ao benefício.

As inscrições serão realizadas de 15 a 22 de fevereiro, no Portal da Educação, com acesso pelo link

Ao finalizar o preenchimento do formulário online, os pais ou representantes legais serão automaticamente encaminhados para o portal de envio digital da documentação. A lista completa de documentos necessários encontra-se no edital, no link

A listagem final será publicada no Portal da Educação até o dia 19 de abril.

SOBRE O AUXÍLIO

O programa consiste no pagamento de um auxílio destinado ao custeio do transporte escolar para o deslocamento entre o local da residência e o estabelecimento de ensino frequentado pelo aluno.

O pagamento do auxílio se dará mensalmente, e a quantidade de parcelas será definida levando-se em consideração a disponibilidade orçamentária e o número de alunos contemplados.

Os critérios para participar do programa são os seguintes:

• Morar em São Caetano do Sul há pelo menos dois anos e em local distante a, no mínimo, um quilômetro da escola em que está matriculado, sendo que a distância entre os pontos será calculada pelo menor trajeto realizado a pé, utilizando-se do georreferenciamento;

• Estar matriculado em escola da rede pública de Educação Infantil ou Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) do município de São Caetano do Sul e manter frequência escolar de, no mínimo, 75%;

• Não possuir recursos suficientes para custear o transporte escolar e ter renda familiar bruta mensal inferior ou igual a quatro salários-mínimos;

• Utilizar transporte escolar credenciado e autorizado pelo município de São Caetano do Sul.