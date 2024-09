São Caetano teve mais de 3.200 novas empresas abertas nos últimos 12 meses

Entre julho de 2023 e julho de 2024, a Prefeitura de São Caetano do Sul abriu 3.237 novas empresas na cidade, contra 3.124 novos CNPJs registrados no mesmo período do ano anterior. O aumento de 3,6% é resultado de investimentos em tecnologia e inovação, além dos incentivos fiscais adotados para impulsionar a economia da cidade.

“Estamos construindo uma São Caetano para as pessoas e isso, obviamente, passa pelo desenvolvimento econômico. Estabelecemos um ecossistema favorável à manutenção e à atração de novos negócios, gerando emprego e renda, que se revertem no aprimoramento dos serviços públicos e, consequentemente, na melhora da qualidade de vida da população. É uma cadeia próspera, capaz de assegurar este cenário por muitos anos”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

Os setores que mais ganharam novas empresas foram de Preparação de Documentos, como gráficas, despachantes, entrega de cartas, somando 1.828 novas empresas, seguido por Promoção de Vendas (1.254), Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessório (1055), setor de Cabeleireiro, Manicure e Pedicure (1.036) e de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (984 empresas). Dados da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação) demonstram que São Caetano tem 34.005 empresas ativas, sendo que os MEIs (Microempreendedores Individuais) representam 13.966 do total.

“O fomento ao empreendedorismo é de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social da cidade, pois promove a geração de empregos, atração de investimentos, melhora da infraestrutura e estimula a inovação. Os ganhos não são apenas do empreendedor, pois todo esse fomento contribui de forma pujante para a qualidade de vida de todos os cidadãos sul-caetanenses”, acrescentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Felipe Carmona.

INCENTIVOS FISCAIS E INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

No primeiro trimestre de 2024, a Prefeitura inaugurou o Parque Tecnológico de São Caetano, maior hub de inovação da cidade, que conecta startups com universidades, empresas, investidores e promove programas de aceleração, palestras, capacitação, entre outros.

O polo tem o objetivo de impulsionar uma nova geração de empreendedores voltada, principalmente, para a área de tecnologia. Em abril deste ano, São Caetano ganhou também o Coworking Municipal, espaço instalado dentro do Atende Fácil, que oferece um ambiente colaborativo para conectar empresas e empreendedores, compartilhar ideias e promover cursos de capacitação e empreendedorismo.

O Parque Tecnológico e o Coworking Municipal coroam os trabalhos de inovação conduzidos pela Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), que criou o São Caetano Invest, plataforma online de crédito aos empreendedores e Inovaday, encontro bimestral com startups para investimentos, parcerias e novos negócios.