São Caetano tem fim de semana repleto de atrações

Sábado (9/12) – HolyHorns e Lyras Vocal – Vila de Natal – Espaço Verde Chico Mendes – a partir das 18h

Neste sábado, a partir das 18h, a Vila de Natal receberá os grupos musicais HolyHorns e Lyras Vocal. O Papai Noel também estará presente, além da oficina de Natal Cartão Postal Criativo, promovida pela Fundação das Artes, das 18h às 21h.

O HolyHorns é um grupo musical pioneiro que utiliza de trompas na interpretação das músicas. O grupo tocará clássicos do Natal que prometem animar o público.

O Lyras Vocal é um trio formado pelas cantoras Célia Dourado, Denize Meira e Lilian Rodrigues. O nome Lyra tem origem latina e significa “aquela que acalma com seu canto”. Na mitologia grega, a lira é o instrumento musical de Apolo, Deus da Música e da Poesia.

Domingo (10/12) – Michelle Vitoria – Vila de Natal – Espaço Verde Chico Mendes – a partir das 18h

No domingo, a Vila de Natal receberá a cantora e atriz Michelle Vitoria. Moradora de São Caetano, começou a carreira artística aos sete e possui apenas 13 anos, mas fará o público soltar a voz.

Outra atração confirmada é a Bamascs (Banda Marcial de São Caetano do Sul), formada por 14 músicos, sendo 13 de sopro e um de percussão. A banda foi retomada em 2018 e é liderada pelo maestro Matheus Carneiro de Sousa.

O Papai Noel retorna à Vila de Natal, que terá também a oficina Monte Sua Árvore de Natal em EVA, com a professora Elisangela, das 18h às 21h.

Domingo (10/12) – Orquestra Sinfônica da Fundação das Artes – Praça Cardeal Arcoverde

No domingo ocorrerá também a apresentação da Orquestra Sinfônica da Fundação das Artes, na Praça Cardeal Arcoverde, no Centro, às 17h. A Orquestra se apresentou no fim de semana passado junto de Vanessa da Mata, e promete seguir espalhando a magia do Natal por São Caetano.