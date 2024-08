São Caetano retoma estacionamento rotativo a partir de segunda-feira

São Caetano do Sul retoma na segunda-feira (2/9) o estacionamento rotativo, com mais modernidade e celeridade. A Pare Azul, do Consórcio Tijucussu, ganhou licitação e vai operar nas vias da cidade por 10 anos.

O valor da vaga por 1h será de R$ 2,00, podendo postergar por, no máximo, mais 1h, com valor de R$ 4,00. Os créditos adquiridos anteriormente por meio de talonário serão aceitos até 31 de outubro de 2024.

O secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Diego Santos Vido Faria, falou sobre a importância do retorno do estacionamento rotativo. “O estacionamento rotativo é uma ferramenta essencial para a gestão eficiente do espaço urbano em São Caetano do Sul. Ele não apenas melhora a rotatividade das vagas, garantindo que mais pessoas tenham acesso a áreas centrais da cidade, mas também contribui para a diminuição do congestionamento e melhora a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Ao otimizar o uso das vagas disponíveis, podemos promover um trânsito mais fluido e sustentável, o que é fundamental para o desenvolvimento ordenado da nossa cidade”, ressaltou Diego Vido.

FORMAS DE AQUISIÇÃO

As formas para se adquirir o período do estacionamento rotativo são:

– através de monitores, sendo possível adquirir o ticket, pagando em dinheiro, pix ou cartão de débito e crédito;

– pelo aplicativo, que poderá ser encontrado na Play Store (android) e na Apple Store (ios), podendo pagar no débito, crédito ou pix;

– pelo parquímetro,com a mesma situação dos monitores, onde o consumidor irá retirar o período no ticket e deixar no veículo (Totens de Atendimento);

– através de pagamento pelo WhatsApp (pix, débito ou crédito); nas lojas credenciadas, pagando via cartão de débito, de crédito ou pix;

– pelo site oficial do Pare Azul (www.pareazul.com.br), pagando via cartão de débito, crédito ou pix e local onde o morador encontrará todas as informações necessárias.

O consumidor que optar por baixar o aplicativo Pare Azul contará com uma interface moderna e acessível, sendo possível encontrar vagas direto no mapa do seu próprio app. Também será possível adquirir créditos de maneira simples, com apenas três cliques para conseguir estacionar, além de poder cadastrar vários veículos.

Pelo jeito, o aplicativo é a forma que mais agrada aos consumidores, como é o caso de Erick Carvalheiro de Barros, 20 anos, morador do Bairro Santa Maria. “O app é muito mais prático e rápido, a gente adquire o período que precisa, sem ter de sair do carro para procurar o monitor para vender o talão ou a folha. É muito mais fácil”, disse Erick.