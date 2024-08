São Caetano renova contrato de participantes do Projeto Mães Acolhedoras

Nesta terça-feira (27/8), o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, realizou um encontro com integrantes do Projeto Mães Acolhedoras, no Espaço Municipal das Telhas, anexo administrativo da Prefeitura. O assunto da reunião foi uma ótima notícia para as participantes do projeto: a Prefeitura decidiu renovar, por mais um ano, o contrato das primeiras Mães Acolhedoras que ingressaram em setembro de 2023.

“O Programa Mães Acolhedoras é um sucesso absoluto. É um programa que tem múltiplas faces: além de gerar renda para as famílias, proporciona um apoio fundamental dentro da escola e promove o elo da escola com a comunidade. Vocês são os olhos, ouvidos e boca do sistema escolar junto à comunidade”, disse Auricchio, antes de fazer o anúncio da renovação do contrato, sob aplausos efusivos das mães.

O prefeito elogiou a iniciativa da secretária de Educação (Seeduc), Minéa Fratelli, e demonstrou o desejo de que o programa, que conta atualmente com cerca de 700 participantes, permaneça na próxima gestão. A secretária fez questão de agradecer o trabalho das mães: “Vocês fizeram diferença na rotina das escolas e se tornaram referência para outros municípios, que querem conhecer nosso projeto”, complementou Minéa.

“É uma honra estar aqui prestigiando esse programa implantado pelo prefeito”, disse o secretário de Assistência e Inclusão Social (Seais), Thiago Mata. Agradeço ao prefeito e a todas as participantes que desempenham um papel acolhedor e educativo em nossas escolas, melhorando a qualidade de vida de nossas crianças.”

Resultado de uma parceria entre Seais e Seeduc, o Mães Acolhedoras foi criado com o objetivo de apoiar o cuidado das crianças nas escolas e o Programa ProNutri, de implantação de hortas escolares. Ao mesmo tempo, tem o objetivo de assistir mulheres em situações de vulnerabilidade no município, especialmente aquelas sem emprego e renda, promovendo reinserção profissional.

APLAUSOS

“Viemos aqui, hoje, com o coração apertado”, diziam as colegas Luciana Leo e Ednete Martins, Mães Acolhedoras da EME (Escola Municipal de Ensino) Professor Vicente Bastos, localizada no Bairro São José. Elas ainda não sabiam da decisão da Prefeitura de prorrogar o contrato assinado, em setembro de 2023, e estavam ansiosas. “Eu gostaria de ficar mais 10, 20 anos! Eu amei o trabalho”, disse Luciana. “A carga horária (cinco horas diárias) também é ótima, a gente consegue conciliar o trabalho com outras atividades. Não tenho do que reclamar”, acrescentou Ednete.

No auditório lotado, o clima era de expectativa. Quando Auricchio anunciou a prorrogação do contrato, houve uma explosão de alegria, com aplausos entusiasmados. A mãe acolhedora Andrea Lopes Dias, que trabalha na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Laura Lopes, localizada no Bairro Prosperidade, era uma das mais emocionadas: “Estou radiante de alegria! Por mim, ficaria trabalhando na escola o resto da minha vida! Eu não trabalhava há 10 anos e estava depressiva; esse programa trouxe de volta a minha alegria de viver”, finalizou Laura.