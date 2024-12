São Caetano reinaugura EME Professora Alcina Dantas Feijão

Nesta quinta-feira (19/12), o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, fez a entrega de mais uma unidade escolar totalmente revitalizada: a EME (Escola Municipal de Ensino) Professora Alcina Dantas Feijão, no Bairro Nova Gerty.

Além do prefeito Auricchio, prestigiaram a cerimônia de reinauguração o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim; o prefeito eleito Tite Campanella e a vice Regina Maura; o deputado estadual Thiago Auricchio, secretários da administração municipal e representantes da Câmara Municipal, além de dois netos da professora Alcina Dantas: Milton Carlos Mira Feijão e Fernando Celso Gianello Feijão.

“A história do Alcina se confunde com a de São Caetano. Encontro profissionais de altíssimo nível, espalhados pelo mundo afora, que foram alunos desta escola”, considerou Auricchio. “O Alcina é um dos maiores equipamentos de Educação de nossa cidade e cumpre o papel de dar a São Caetano do Sul o título de única cidade da região metropolitana que custeia ensino médio público de qualidade”, destacou.

“Todos os alunos que saem do 9º ano do Fundamental têm uma vaga garantida na rede municipal para dar prosseguimento aos seus estudos”, ratificou a secretária de Educação Minéa Fratelli. “Essa reforma confirma, mais uma vez, que esta gestão priorizou a Educação de São Caetano”.

Com a ampla reforma, além da reconhecida qualidade pedagógica, o Alcina também oferece aos seus alunos um ambiente com maior conforto e segurança. Ganhou salas mais arejadas, novos banheiros, uma reforma completa da cobertura e uma nova quadra externa de areia (beach tennis). “O ambiente da escola ficou mais claro, vivo e agradável”, elogiou a diretora Sandra Gimenez.



Crédito:Eric Romero / PMSCS

