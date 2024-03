São Caetano reforça rede de Educação Inclusiva com novo núcleo

A prefeitura de São Caetano expandiu seus serviços na área de inclusão com a inauguração, realizada nesta quinta-feira (21), de um novo equipamento para suporte para alunos com deficiência e suas famílias. O Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva (NAEI), localizado no bairro Santa Paula, irá aprofundar o trabalho já prestado na rede municipal com sua estrutura de atendimento.

Secretária Minéa Fratelli agradeceu o trabalho de todos os profissionais que atuam na Educação Inclusiva de São Caetano (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Para a secretária de Educação, a professora Minéa Fratelli, o local é mais um passo na longa caminhada na estrada pela inclusão. A cidade de São Caetano já possuía uma lei municipal que trata sobre o tema, promulgada em agosto de 2023 — garantindo na legislação os direitos de crianças com transtornos e deficiências no ensino público. Agora, o centro complementa o trabalho nas escolas, servindo como um ponto de atenção aos estudantes e seus familiares.

São Caetano é hoje lar de cerca de 1.100 crianças que apresentam a necessidade de uma educação especial — seja por possuirem alguma deficiência, transtornos de desenvolvimento ou se enquadrarem no espectro autista, além da superdotação e altas habilidades. O Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva fica, portanto, apto a recebê-las nas salas de atendimento do GAEM — Grupo de Apoio Educacional Multidisciplinar — que dá suporte às famílias após encaminhamento feito por equipes escolares.

Prefeito José Auricchio Júnior considera a Educação Inclusiva um dos maiores desafios dos próximos anos (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O prefeito José Auricchio Júnior declarou, na cerimônia de inauguração do equipamento, que considera a pauta da Educação Inclusiva como uma das desafiadoras do setor para os próximos anos. A sociedade é exigente quando se trata do tema e traz demandas que exigem soluções complexas — como a contratação de profissionais altamente especializados e que são escassos no mercado. Auricchio considera, porém, que São Caetano conta hoje com políticas públicas que lidam apropriadamente com a questão e a cidade chega até a atrair novos moradores que buscam justamente o atendimento que o município fornece.

Nos próximos meses, a cidade deve inaugurar também um novo centro de atendimento — desta vez na área da saúde, propriamente dita —, o Complexo da Pessoa com Deficiência.

Estrutura do Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva

O NAEI conta com seis salas de atendimento, além de áreas administrativas e outros espaços aptos a receberem as crianças e suas famílias. Sua equipe possui 64 professores de AEE (Atendimento Educacional Especializado), 260 cuidadores, e uma equipe multidisciplinar de 20 profissionais, que envolvem 10 psicopedagogos e 10 profissionais da saúde — psicólogos, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e assistente social.

Prédio do Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva de São Caetano do Sul (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Os estudantes são direcionados através de suas respectivas escolas, ocupando, em diferentes ciclos um total de aproximadamente 60 vagas do GAEM. Cada aluno e sua família participam de 32 encontros ao longo do ano, visitando o grupo em contraturno para não interferir em suas programações escolares regulares.