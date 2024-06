São Caetano reforça apoio a empreendedores com o SCS Invest

Reafirmando o compromisso com o desenvolvimento econômico e o apoio constante aos pequenos empreendedores da cidade, a Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), promove iniciativas como o projeto SCS Invest, em parceria com o fundo de impacto social Estímulo.

A parceria visa fortalecer os pequenos negócios locais, garantindo que tenham acesso ao crédito necessário para crescer e se desenvolver, mesmo em tempos desafiadores.

O Estímulo, uma associação sem fins lucrativos, foi criada para proporcionar suporte financeiro e capacitação a micro e pequenas empresas no Brasil. Empresas que atendem aos critérios podem solicitar apoio financeiro com condições favoráveis, incluindo taxas de juros acessíveis, carência de pagamento e parcelamento flexível.

Para mais informações sobre o projeto SCS Invest, interessados devem acessar o Portal da Sedeti (https://desenvolve.saocaetanodosul.sp.gov.br/).