São Caetano recebe primeira exposição de motorhomes da Grande São Paulo

São Caetano receberá a 1ª Exposição de Fabricantes de Motorhome e Amigos do Campismo, neste fim de semana (dias 15, 16 e 17 de março), das 13h às 21h (sexta, dia 15) e das 10 às 22h (sábado e domingo, dias 16 e 17), no Parque Espaço Verde Chico Mendes, na Avenida Fernando Simonsen, 566, no Bairro Cerâmica. A entrada é solidária, por meio da doação de 1 kg de alimento não-perecível, que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade.

Esta será a primeira exposição temática do ABC e da Grande São Paulo, cuja meta é expandir esse mercado para a população da região. O público terá a oportunidade de explorar os veículos recreativos, conhecer os fabricantes e descobrir as novas inovações em tecnologia e design.

Além das motorhomes, o evento terá equipamentos de caravanismo, shows musicais e dez food trucks.

“Será um evento muito importante para a cidade, pois além de ser algo inédito, ele movimenta a economia criativa, com os artistas e os food trucks sul-caetanenses, alimentando e munindo o Fundo de Cultura”, afirmou o secretário de Cultura, Erike Busoni.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA (15/3)

13h – Entrada dos veículos expositores;

18h – Início da exposição.

SÁBADO (16/3)

10h – Abertura da Exposição;

15h – Banda Despett;

10h às 21h – Apresentação da Rádio Vitrola.

DOMINGO (17/3)

10h – Abertura da Exposição;

17h – Family Band com Paloma Bastos;

10h às 21h – Apresentação da Rádio Vitrola.