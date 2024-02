São Caetano recebe Prêmio Destaque em Alfabetização, do Governo do Estado

São Caetano do Sul foi uma das cidades vencedoras do Prêmio Destaque em Alfabetização, na categoria Maior Percentual de Leitores. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (20/2), por ocasião do lançamento do Programa Alfabetiza Juntos SP, do Governo do Estado de São Paulo.

A totalização dos resultados no Estado indicou que 64% dos estudantes com até 7 anos foram considerados leitores iniciantes ou fluentes. Em São Caetano, este percentual é maior: 73% (39% em fase inicial e 34% fluentes). A cidade é a nona entre os municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes.

O prêmio foi concedido com base na Avaliação de Fluência Leitora, realizada pelo governo estadual no ano passado para mensurar o desempenho individual dos alunos de escolas estaduais e municipais na leitura e compreensão de textos escritos.

Estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental foram avaliados por meio de um aplicativo de celular que gravou a leitura de um texto. Foram consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguiram ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto e entre 28 e 40 pseudopalavras (palavras inventadas ou sem significado), atingindo 97% de precisão na leitura.

Por esse desempenho, São Caetano foi um dos 60 agraciados com o prêmio Maior Percentual de Leitores. Outros 60 municípios receberam o prêmio “Maior Percentual de Crescimento entre as Avaliações Diagnóstica e Somativa”.

ALFABETIZA JUNTOS SP

Por intermédio do programa Alfabetiza Juntos SP, o governo paulista pretende alfabetizar 90% das crianças com 7 anos de idade até 2026. Para atingir a meta, a Secretaria da Educação enviará material didático aos mais de 600 municípios participantes do programa, além de colaborar com a formação de professores.