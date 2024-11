São Caetano recebe Oficina gratuita de Interpretação para Cinema com Nathalia Kwast

Nos dias 02, 04, 06 de dezembro de 2024 (segunda, quarta e sexta-feira), das 14h às 16h, com entrada gratuita e tradução em LIBRAS, acontece a “Oficina de Interpretação para Cinema” com Nathalia Kwast ( @nathaliakwast ) diretora do curta-metragem “Enquanto Eu Dormia“, que será lançado em novembro e dezembro em São Caetano do Sul.

O curso será realizado no Circo Wings, que fica na Rua Oswaldo Cruz, 499, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul (SP). Serão oferecidas 30 vagas gratuitas, para pessoas com idade a partir de 16 anos e as inscrições podem ser realizadas pelo formulário virtual até o dia 22 de novembro.

O curta-metragem “Enquanto Eu Dormia” apresenta a intrigante história de Jéssica e Raul, um casal apaixonado por ciência e ficção científica, que vive em um local isolado e enfrenta eventos estranhos durante a noite. A narrativa, que oscila entre o real e o imaginário, convida a audiência a questionar a natureza das experiências dos personagens e a refletir sobre a vida no universo.

A Oficina de Interpretação para Cinema, que acompanhará as exibições gratuitas do curta, oferece uma oportunidade única para os participantes se aprofundarem nas nuances da atuação em um contexto cinematográfico. Essa oficina abordará técnicas de interpretação que refletem as complexidades das relações humanas e dos temas explorados no filme.

Com tradução em LIBRAS, a oficina busca ser acessível e inclusiva, estimulando uma troca rica de ideias sobre a arte da interpretação no cinema.

Desenvolvido com recursos da Lei Paulo Gustavo, o projeto vem de encontro com o crescente interesse do público por fenômenos extraterrestres.

Sobre a diretora e atriz Nathalia Kwast

Nathalia Kwast é diretora, atriz e poetisa. Formou-se em Fotografia pelo Senac e em Artes Cênicas pela UNICAMP. Em 2014, residiu em Londres, onde estudou com Giles Formen no Centre for Acting e participou do grupo independente “Let’s Make a Scene”.

Sua estreia na direção cinematográfica ocorreu com o curta-metragem “A Melhor Entrevista de Todos os Tempos”. Durante a pandemia, lançou o projeto “Minha Poesia”, uma coletânea de vídeo-poemas de sua autoria, que rendeu cinco prêmios no Festival Up.

Atualmente, Nathalia se dedica à preparação e direção de atores para monólogos de cinema na produtora Sistema Binário. Como atriz, fez sua estreia no longa-metragem “Amador”, de Cristiano Burlan, e integrou importantes companhias de teatro, como CPT, Grupo XPTO, Garagem 21 e Grupo Furunfunfum. Participou também de festivais internacionais, incluindo o Festival Iberoamericano de Bogotá com a peça “Toda Nudez Será Castigada”, dirigida por Antunes Filho, e o Festival Internacional ANIMA em Cuba com “Lorca, Aleluia Erótica”, do Grupo XPTO, sob a direção de Osvaldo Gabrieli.

Além da oficina, nos dias 23 e 30 de novembro de 2024 (sábados), às 21h, com entrada gratuita, acontece o lançamento do curta-metragem de ficção científica “Enquanto Eu Dormia” no Santuário ETC, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1895, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul (SP). Após cada exibição, haverá um bate-papo com a equipe do projeto.

Serviço: Oficina de Interpretação para Cinema

Coordenação: Nathalia Kwast

Sinopse: Um espaço de aprendizado e prática onde os participantes desenvolvem habilidades específicas para atuar em produções cinematográficas. Durante a oficina, os alunos exploram técnicas de interpretação, a construção de personagens, a análise de roteiros e a dinâmica das cenas.

Quando: 02, 04 e 06 de dezembro de 2024 (segunda, quarta e sexta-feira) – Horário: 14h às 16h

Onde: Circo Wings, Rua Oswaldo Cruz, 499 – Santa Paula, São Caetano do Sul – SP, 09541-270

Público-alvo: Estudantes, atores profissionais e amadores

Número de vagas: Até 30 participantes, a partir de 16 anos

Seleção: As inscrições serão feitas por meio de um formulário, que deve incluir uma carta de interesse e uma mini bio.

Link para o formulário: https://forms.gle/WchNV8WU5gDPWvD6A