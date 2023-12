São Caetano recebe Ney Matogrosso, Ivan Lins e Jota Quest neste fim de semana

São Caetano do Sul receberá Ney Matogrosso, Ivan Lins e Jota Quest neste fim de semana (15, 16 e 17/12), no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica), sempre a partir das 20h. A entrada é solidária, mediante a entrega de 1kg de alimento não-perecível, que será repassado às entidades assistenciais do município.

“Este ano tem sido muito especial para São Caetano e, como forma de comemoração, estamos realizando o maior Natal da história da cidade. Faço o convite para que as famílias compareçam para, juntos, celebrarmos o Natal com muita alegria, diversão e em segurança”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior.

ATRAÇÕES

Ney Matogrosso é uma referência da MPB e considerado pela revista Rolling Stones a terceira maior voz brasileira da história. O cantor possui mais de 30 discos, com sucessos como Homem com H, Sangue Latino e Rosa de Hiroshima, que vão agitar o público na noite de sexta.

Ivan Lins é compositor, cantor e pianista, nascido em 1945 no Rio de Janeiro. Foi o vencedor do Grammy Latino em 2005 na categoria Álbum do Ano, com o disco Cantando Histórias, sendo o único falante da língua portuguesa a vencer essa categoria. O cantor trará inspiração com o show A Gente Merece Ser Feliz, tocando grandes sucessos como Abre Alas e Madalena.

Uma das mais aclamadas bandas do pop rock nacional, o Jota Quest completou 25 anos em 2023. A banda segue com a mesma configuração desde sua formação, com os integrantes Rogério Flausino, Márcio Túlio Lara, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin. Entre seus sucessos estão Dias Melhores, Amor Maior e Só Hoje.

Oficinas, Papai Noel, Banda 220 Volts, Rachel Oliveira e Banda Neural também fazem parte da programação natalina do fim de semana.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

15/12 – SEXTA-FEIRA – ESPAÇO VERDE CHICO MENDES

Palco Principal:

18h – Rachel Oliveira – Show “Diversidade”

20h – NEY MATOGROSSO

Outras atrações natalinas:

17h30 às 19h30 – Personagens Mickey e Minnie

18h30 às 20h30 – Papai Noel

16/12 – SÁBADO – ESPAÇO VERDE CHICO MENDES

Palco Principal:

14h – Coral Abraçar (CTNEN) – “Todo Mundo Pode”

14h30 – Pedro Pupak – Show Natal Pop

16h – Creedence Cover Brasil (The Chronicles)

18h – Banda 220 Volts (Capital Inicial Cover)

20h – IVAN LINS

Outras atrações natalinas:

14h30 às 16h30 – Oficina Carinha Pintadinha de Natal, com Amarildo Botini

18h às 21h – Oficina de Natal “Cartão Postal Criativo” (FASCS)

17h30 às 19h30 – Personagens Mickey e Minnie

18h30 às 20h30 – Papai Noel

17/12 – DOMINGO – ESPAÇO VERDE CHICO MENDES

Palco Principal:

14h – Banda Sirk

16h – Rafael Duaity canta Rita Lee e Pitty

18h – Banda Neural

20h – JOTA QUEST

Outras atrações natalinas:

14h30 às 16h30 – Oficina Carinha Pintadinha de Natal, com Amarildo Botini

18h às 21h – Oficina Criativa “Bonecos de Neve”, com Giovana Romanelli (Oficinas Culturais)

17h30 às 19h30 – Personagens Mickey e Minnie

18h30 às 20h30 – Papai Noel