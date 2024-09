São Caetano recebe ‘Mostra Retomada ABC de Cinema’

Formando artistas e cineastas há mais de 70 anos, o Grande ABC paulista será representado por suas sete cidades – Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – na terceira edição da Mostra Retomada ABC de Cinema, que acontece entre os dias 18 e 20 de setembro de 2024, no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Haverá sessões das 14h às 17h e das 19h às 22h, nos três dias de atividades, todas gratuitas.

O Teatro Paulo Machado de Carvalho está situado à Alameda Conde de Porto Alegre, 840, no bairro Olímpico, em São Caetano. Além dos filmes, de realizadores das sete cidades que compõem o ABC paulista, foram realizadas também, como parte da programação, oficinas e palestras, que ocorreram no SESC São Caetano.

Com o objetivo de promover a sétima arte da (e na) região, atribuindo visibilidade à produção audiovisual e apoiando os fazedores de cinema locais, a Mostra Retomada ABC de Cinema é uma realização da Ibirá Cultural, por meio do Edital nº 16/2023 da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul, com recursos da Lei Paulo Gustavo (LC nº 195/2022).

Segundo os organizadores, a mostra Retomada ABC de Cinema é uma homenagem ao cinema da região e oferece um recorte que abarca cineastas de diferentes faixas etárias e experiências de carreira. Dentre as pessoas que realizam os filmes, há cineastas que atuam há mais de 20 anos e que aprenderam tudo “na raça”, acadêmicos que passaram por universidades e estudantes recém-saídos de cursos livres.

A mostra apresenta obras de variados estilos e técnicas: animações, documentários, ficções, filmes experimentais e vídeo clipes. “O evento visa expor a diversidade local, jogando luz e retratando o que é a produção no ABC dos últimos anos: uma produção crescente, diversa, potente e que combina resultados de políticas públicas para o audiovisual somadas ao talento e à dedicação de realizadoras e realizadores que, felizmente, têm se revezado em premiações nacionais e internacionais”, pontua a curadoria da mostra. E acrescenta, convidando o público a conhecer e a prestigiar a produção cinematográfica da região: “Há uma rica diversidade étnica e de gênero presentes. Muitos dos filmes já circularam por vários países e estarão aqui pela primeira vez.”

Foram 91 produções inscritas. Destas, selecionadas 44 para compor a programação: 22 são de São Bernardo, 12 de São Caetano, quatro de Diadema, três de Santo André, uma de Mauá, uma de Rio Grande da Serra e uma de Ribeirão Pires. Do total de produções selecionadas, 19 são dirigidas por mulheres.

Sessões

As produções são classificadas segundo as modalidades: videoclipe, curta-metragem (até 30 minutos) e longa-metragem (a partir de 70 minutos). E ainda segundo a categoria estudantil: obras audiovisuais de até 15 minutos produzidas por realizadores estudantes do Grande ABC:

18 de setembro, quarta-feira

14h às 16h (Sessão Infantil, classificação etária: livre)

Parquinho jurássico (São Bernardo, curta-metragem)

Osmose (São Bernardo, curta-metragem)

Agente (São Caetano, estudantil)

Chapeuzinho vermelho e o lobo guará (São Bernardo, estudantil)

Telas (São Bernardo, estudantil)

A minha mãe (São Caetano, videoclipe)

Águas passadas (São Caetano, curta-metragem)



19h às 21h30 (classificação etária: 14 anos)

O Pecado das flores (São Caetano, estudantil)

Angel – Der Baum (Santo André, videoclipe)

A bata do milho (São Bernardo, curta-metragem)

A criação – Dukes (Diadema, videoclipe)

O retrato (São Caetano, estudantil)

Monstra do armário (Santo André, estudantil)

Pílula vermelha pílula azul – Rashid (São Caetano, videoclipe)

Caquinhos (São Caetano, curta-metragem)

Firmina (São Bernardo, curta-metragem)

Eu me chamo Darwin (São Bernardo, curta-metragem)

Linha (São Bernardo, curta-metragem)



19 de setembro, quinta-feira

14h às 17h (classificação etária: 12 anos)

A prenda (São Caetano, estudantil)

Mutirão (Santo André, curta-metragem)

Um poema alvoroço (São Bernardo, curta-metragem)

Uma Carta de amor para as minhas memórias (Diadema, curta-metragem)

A roupa da missa (São Bernardo, curta-metragem)

Retorno de Saturno (São Caetano, curta-metragem)

Amar a ilha (São Bernardo, estudantil)

Súplica pela devora (São Caetano, estudantil)

Bonita (São Bernardo, curta-metragem)



19h às 21h30 (classificação etária: 14 anos)

Rotolock (São Bernardo, videoclipe)

Ovelha (São Caetano, estudantil)

O peso do making of (Mauá, curta-metragem)

Sintonia (Ribeirão Pires, curta-metragem)

O medo é só o começo (São Bernardo, longa-metragem)



20 de setembro, sexta-feira

14h às 17h (classificação etária: 12 anos)

A carpa e o dragão (São Bernardo, curta-metragem)

6, 9, 12 (São Caetano, estudantil)

Apenas garota (São Bernardo, curta-metragem)

Trilha dos ratos – A fuga de n4z!stas para América (São Bernardo, longa-metragem)



19h às 22h (classificação etária: 16 anos)

Chá revelação (São Bernardo, estudantil)

Lataria (São Bernardo, videoclipe)

Rio Grande da Serra: Uma cidade de história e ritmos (Rio Grande da Serra, estudantil)

Leprosário modelo (Diadema, curta-metragem)

Rascunhos (São Bernardo, curta-metragem)

São Bernoia (São Bernardo, curta-metragem)

Diadema S/A (Diadema, curta-metragem)

Sônia (São Bernardo, curta-metragem)