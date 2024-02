São Caetano recebe Bloco da Vaca este fim de semana

O carnaval em São Caetano continua neste domingo (18/2), com o evento Ressaca Pós-Carnaval 2024, que apresenta o Bloco da Vaca. A folia está marcada para a Praça dos Imigrantes, na Avenida Presidente Kennedy, esquina da Rua Benito Campoi, no Bairro Olímpico, das 10h às 18h.

O Bloco da Vaca foi criado por um grupo de amigos do bairro Ipiranga, na capital, e de São Caetano. Com uma temática familiar, o bloco conta com a presença da Swingueira Samba Show. O evento ainda contará com diversos food trucks.