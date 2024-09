São Caetano recebe apresentação gratuita da Cisne Negro Cia de Dança

No dia 26 de setembro, o Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul, região do ABC Paulista, será palco de uma apresentação especial e gratuita da renomada Cisne Negro Cia de Dança. Intitulado “Obras Internacionais”, o programa trará ao público duas coreografias de prestigiados coreógrafos internacionais, Elie Lazar e Maria Caruso: Instar e Expect the Unexpected.

O espetáculo destaca a versatilidade e a técnica apurada do elenco da Cisne Negro Cia de Dança, explorando sentimentos profundos como paixão, autoconfiança, desejos e a expectativa de novas possibilidades.

Instar, de Elie Lazar, que estreou no repertório da companhia em junho deste ano, é uma peça neoclássica que homenageia grandes obras da dança, aproveitando a reconhecida habilidade técnica do elenco para transmitir movimentos leves e expressivos. Já “Expect the Unexpected”, de Maria Caruso, exalta a paixão, a sensualidade e a arte dos artistas brasileiros, que serviram de inspiração para a criação da obra.

O espetáculo será apresentado em sessão única no dia 26 de setembro, às 20h, com classificação livre. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente a partir das 19h, na bilheteria do teatro, por ordem de chegada.

Realização: Ministério da Cultura – Governo Federal – Brasil – União e Reconstrução

SERVIÇO:

Nome Do Evento: Obras Internacionais

Local: Teatro Paulo Machado De Carvalho (São Caetano Do Sul – Sp)

Data: 26/09/2024

Horário: 20 Horas

Classificação Etária: Livre

Duração Do Evento: 1 Hora

Preço Dos Ingressos: Não Haverá Cobrança De Ingressos

Forma De Venda De Ingressos: Por Ordem De Chegada