São Caetano realizou 177 testes rápidos de HIV durante o Dezembro Vermelho

Para marcar a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), a Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul organizou uma mobilização com a Carreta Móvel.

Durante sete dias, todos os dias da semana, a carreta percorreu diversos pontos da cidade realizando testes de HIV, oferecendo informações e materiais, além de preservativos internos e externos. Foram realizados 177 testes rápidos, 98 em homens e 79 em mulheres. Além disso, foram distribuídos 34 autotestes.

“Apesar de fazermos esses testes o ano todo nas UBSs e no Cepadi (Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infecciosas), a ideia de circular com a carreta pelos principais pontos da cidade, conscientizando e alertando as pessoas sobre a importância da realização de testagem para doenças infectocontagiosas amplia e facilita o acesso de todos”, explicou o secretário de Saúde, Guilherme Esposito.

O teste utiliza uma gota de sangue do paciente e permite a detecção das doenças. Em menos de trinta minutos, a pessoa tem acesso aos resultados e recebe o encaminhamento necessário de acordo com sua situação. Durante a ação, nenhum resultado foi reagente para para HIV.

“Dezembro Vermelho se tornou um mês de reflexão e promoção da prevenção, mas a oferta de testes rápidos e autotestes acontecem o ano todo nas UBSs e no Cepadi, que também oferece suporte aos pacientes. O tratamento das pessoas com ISTs melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções”, explicou a coordenadora do Cepadi, Raquel da Silva Terezam.

Os pacientes que apresentam alteração nos testes devem ser encaminhados ao Cepadi (Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infecciosas) para fazer a sorologia e confirmar o resultado.