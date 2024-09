São Caetano realiza tradicional Parada Cívico-Militar na Avenida Goiás

Neste sábado, 7 de setembro, as famílias de São Caetano do Sul estarão mais uma vez reunidas para celebrar a festa cívica da Independência do Brasil. O desfile cívico-militar de 2024 traz uma novidade: será realizado na Avenida Goiás, entre as ruas Manoel Coelho e Amazonas.

“O desfile de 7 de Setembro, com a participação de nossas escolas e grupos de Terceira Idade, é uma tradição que se renova e que fica marcada em nossa memória. Valorizamos o sentimento de patriotismo, união, e o orgulho de servir ao nosso País e à nossa cidade”, enfatiza o prefeito José Auricchio Júnior.

O palanque das autoridades, onde o prefeito assistirá ao desfile ao lado de outras autoridades civis e militares, será montado em frente à Câmara Municipal (avenida Goiás, 600). O desfile deverá começar às 9h, com término previsto para o meio-dia. Por esse motivo, haverá interdição da Goiás, nos dois lados da avenida, das 7h às 13h.

Participam do desfile deste ano 36 instituições, incluindo unidades escolares da rede municipal de ensino, Guarda Civil Municipal, Patrulheiros Mirins, Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), Grupos de Escoteiros e entidades militares. Haverá, também, participação de carros antigos e bandas escolares.

A exemplo dos anos anteriores, espera-se que 15 a 20 mil pessoas prestigiem o evento.

KENNEDY FOOD FEST

No final de semana da Independência haverá outra atração ao ar livre para toda a família. A nova edição do evento Kennedy Food Fest, organizado pela Secretaria de Cultura, vai reunir opções de lazer e gastronomia na Praça dos Imigrantes (Avenida Presidente Kennedy x Rua Benito Campoi, no Bairro Olímpico), neste sábado e domingo (7 e 8 de setembro), das 11h às 20h. A atividade é livre e tem entrada gratuita para todos os públicos.

Na gastronomia, destaque para os cardápios dos food trucks, com lanche de pernil, calabresa e contrafilé, pastel, hambúrguer artesanal, churrasco, chopp artesanal, crepe e fritas. Dentre as opções de lazer, brinquedos na praça para a criançada e chafariz interativo.