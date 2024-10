São Caetano realiza reunião do Conselho de Segurança Municipal

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Seseg (Secretaria de Segurança), promoveu na terça-feira (8/10) mais uma reunião mensal do Cosem (Conselho de Segurança Municipal). O encontro, presidido pelo secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto, contou com a presença de representantes da sociedade civil, além dos comandantes da GCM (Guarda Civil Municipal), da PM (Polícia Militar), da Polícia Civil, do Tiro de Guerra e da Proteção e Defesa Civil de São Caetano.

Durante a reunião, o secretário de Segurança apresentou os indicadores criminais da cidade, que estão em níveis baixos. “Este resultado evidencia a eficiência do patrulhamento preventivo,que é realizado com dedicação pelos agentes da GCM e da PM, bem como o trabalho de investigação da Polícia Civil e do suporte dos operadores do sistema de vídeo do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências”, resumiu Sallum.

A importância da participação ativa da sociedade civil no Cosem também foi outro ponto abordado na reunião do Cosem. “Este diálogo constante entre população e Forças de Segurança é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes e para a manutenção da ordem. Além disso, o envolvimento da comunidade permite a identificação de demandas e contribui para um trabalho conjunto que fortalece ainda mais a segurança no município”, finalizou Sallum.

COSEM

O Cosem é um órgão de assessoramento da Administração Municipal, de caráter consultivo e deliberativo, vinculado à Seseg. Suas atribuições são de propor ações integradas de natureza preventiva e assistencial, que visem à prevenção da violência do município; implantar ações com o objetivo de estimular a participação da sociedade civil organizada em projetos que visem à realização de medidas de prevenção ao crime; e receber sugestões da comunidade relativas à segurança, encaminhando as propostas aos órgãos competentes.