São Caetano realiza Operação Sono Tranquilo

A Prefeitura de São Caetano do Sul realizou a Operação Sono Tranquilo sábado (9/12), com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos e veículos com volumes excessivos de som que estivessem perturbando a ordem pública, visando garantir a tranquilidade dos moradores.

Simultaneamente, houve reforço no patrulhamento nos bairros, pontos de bloqueio estratégicos e patrulhamento aéreo com o uso da Dronepol, uma aeronave pilotada remotamente pela GCM.

A operação foi coordenada pela Seseg (Secretaria de Segurança) e contou com a participação da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, Polícia Civil e DCFAE (Departamento de Controle Fiscal da Atividade Econômica).

A operação conjunta reafirma o compromisso da Prefeitura de São Caetano do Sul em manter a ordem, promover a segurança e garantir o bem-estar da população. A administração municipal fará novas ações visando preservar a qualidade de vida dos moradores e assegurar a tranquilidade na cidade.