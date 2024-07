São Caetano realiza mais de 4 mil atendimentos em mutirão de Saúde

A Prefeitura de São Caetano do Sul realizou sábado e domingo (29 e 30/6) o Atende Fácil Saúde Extraordinário, um mutirão de consultas e exames em diversas especialidades. Foram 4.050 atendimentos em dois dias de ação, com envolvimento de 150 colaboradores, entre médicos, enfermeiros e equipes administrativas e de apoio.

“O Atende Fácil Saúde Extraordinário foi um sucesso absoluto. Conseguimos unir especialidades importantes como ortopedia, nefrologia, urologia, cardiologia, clínica médica, fisioterapia, oftalmologia e odontologia, além de atendimentos por telemedicina em diversas especialidades”, destacou o prefeito José Auricchio Júnior.

“De forma resolutiva, o paciente que passou com urologista, clínico ou ginecologista, realizou exames de ultrassom, mamografia e radiografia no mesmo dia. Foi uma ação importante, que garantiu acesso rápido e eficiente aos cuidados necessários”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Guilherme Esposito.

Ao todo, foram 1.235 consultas e atendimentos com a equipe de enfermagem para aferição de pressão arterial, medição de peso e altura, medição de glicemia e aferição de temperatura; 562 exames de ultrassonografia, mamografia, radiografia, ecocardiograma, holter e mapa; 615 atendimentos na farmácia 24 horas e 1.638 agendamentos de retornos, exames e pós-consultas.

“Moro há 84 anos em São Caetano do Sul. Vi a cidade crescer e a Saúde se estruturar. Quem fala mal da nossa cidade não usa os serviços. Fiquei internada no Hospital Maria Braido por 11 dias e tive muito carinho e atenção durante todo o período. Hoje (sábado), já passei no oftalmologista e estou aguardando a dentista. Uma ação maravilhosa”, afirmou Iraci Almeida de Oliveira.

Maria Elena Canhedo ficou sabendo da ação e trouxe suas guias para fazer os exames. “Estou muito feliz porque já vou resolver tudo hoje. Estou esperando para fazer ultrassonografia de mama e transvaginal. Depois já vou agendar para levar no médico. Ótima iniciativa juntar todos os atendimentos nestes dois dias.”