São Caetano realiza credenciamento de comércio ambulante

A partir desta segunda-feira (11/3), a Prefeitura de São Caetano do Sul abre inscrições para as pessoas interessadas em atuar no comércio ambulante em espaços públicos do município.

A Seged (Secretaria de Gestão e Governo Digital) fará o credenciamento de até 150 pessoas físicas para a prática de atividade de comércio ambulante em espaços públicos pré-definidos. “Estamos comprometidos com a geração de postos de trabalho e renda, para as famílias de São Caetano e para o desenvolvimento de nossa cidade”, anunciou o prefeito José Auricchio Júnior.

Para participar, os interessados deverão realizar, gratuitamente, sua inscrição junto ao Departamento de Controle Fiscal da Atividade Econômica, localizado no Atende Fácil, na Rua Major Carlo Del Prete nº 651, no Centro, de segunda a sexta, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

O credenciamento é permanente. Após o preenchimento das 150 vagas, as inscrições, automaticamente, entrarão em uma lista de espera, a fim de que o interessado possa ser credenciado assim que surgirem novas vagas para o exercício do comércio ambulante.

Poderão participar do credenciamento pessoas físicas maiores de 18 anos, que comprovem ser moradoras de São Caetano há 5 anos (pelo menos) e atendam aos requisitos do edital.

O edital, com todos os procedimentos para a inscrição, incluindo a relação de documentos necessários, encontra-se no Portal de Licitações, no link