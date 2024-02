São Caetano realiza castrações em unidade móvel e oferece 120 vagas por mês 

A Prefeitura de São Caetano do Sul já está com a agenda de castrações aberta para 2024. Na terça e quarta-feira (6 e 7/2) foram realizadas as 40 primeiras cirurgias em gatos na unidade móvel, localizada no Parque Catarina Scarparo D’Agostini, o Chiquinho. O projeto, que faz parte da subsecretaria de Saúde e Bem-Estar Animal, ligado à Secretaria de Saúde, realizou 1.023 procedimentos em cães e gatos, em 2023.

Ao longo do ano, serão oferecidas 120 vagas para castração e microchipagem por mês. O projeto funciona com agendamento pelo e-mail bemestaranimal@saocaetanodosul.sp.gov.br. A equipe de veterinários faz a triagem dos casos e eles são agendados para os procedimentos na unidade móvel, totalmente equipada e climatizada (com ar-condicionado).

“A castração não é apenas uma ferramenta para controle populacional de cães e gatos, mas também uma prova de carinho e cuidado, já que previne doenças e aumenta o tempo de vida dos animais”, destacou a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

Com a ampliação de atendimentos mensais em 2023, o município não tem lista de espera para as castrações. “As castrações são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras; o tutor deve possuir cartão São Caetano e o pet, RG Animal. Nosso objetivo é chegar ao fim do ano com, pelo menos, 1,2 mil castrações realizadas ”, explicou a subsecretária de Saúde e Bem-Estar Animal, Alexandra Gimenez da Costa.

O programa municipal de castração é gratuito e destinado a animais resgatados, errantes, comunitários, de protetores independentes, adquiridos em feiras de adoções e de famílias de baixa renda cadastradas nos programas sociais do município.

“Essa semana levei meu terceiro gatinho, o José, para castrar. Eu o resgatei na última tempestade. Só tenho a agradecer pelo acolhimento, pelo trabalho e por todo o carinho com o qual nossos pets são recebidos, a veterinária é muito atenciosa com todos. Há quatro meses levei a Cafeína e, há um ano, a Eva. Nunca precisei retornar ou dar remédio por qualquer problema pós-cirúrgico. O serviço é de excelência”, destacou a moradora Maria Aparecida Vieira da Silva.

Quem se enquadra nos critérios e tem interesse na castração, deve efetuar o pré-cadastro enviando e-mail para bemestaranimal@saocaetanodosul.sp.gov.br, com as seguintes informações: nome, endereço e telefone para contato, além de nome, idade, peso aproximado, sexo e raça do animal (e outras observações, se necessárias).