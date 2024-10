São Caetano realiza capacitação sobre direitos humanos da pessoa com deficiência

No próximo dia 21 de outubro, a Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida) realizará mais uma palestra do 2º Ciclo de Formação em Direitos Humanos nos Territórios, que tem capacitado funcionários municipais no atendimento de pessoas com deficiência, promovendo a conscientização dos servidores e a garantia de direitos dos cidadãos.

As palestras abrangem temas voltados à pessoa com deficiência, como empregabilidade e emprego apoiado, inclusão escolar e tecnologia assistiva, dentre outros, sempre na intenção de ressaltar os direitos da pessoa com deficiência e os caminhos para obtê-los, à luz da Lei Brasileira de Inclusão.

O primeiro ciclo de formação aconteceu entre maio e julho deste ano. “Neste período, tivemos palestras de convidados de referência nacional nos seus temas, com a participação de servidores municipais dos bairros Santa Maria e Barcelona. Foram seis encontros no mesmo formato que o atual. Seguimos então com o 2º ciclo e novos participantes, de um outro território: estamos agora capacitando funcionários que atuam nos serviços municipais localizados nos bairros da Fundação, Centro, Santo Antônio e Prosperidade”, informou a secretária da Sedef, Andréa Alencar.

Participam desta formação funcionários de vários setores da administração pública, como Sesaud, Seeduc, Seais, Selj, Seplan, Sedeti e Secult, entre outros. “O formato presencial visa a reunir as equipes que atuam nos territórios e facilitar o trabalho intersetorial, envolvendo as equipes que constroem as redes de proteção e garantia de direitos em nosso município. Ele possibilita o contato direto das pessoas que trabalham em rede, mostrando que somos mais atuantes quando trabalhamos juntos”, complementou Andrea.

Os encontros acontecem no auditório do Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, no Centro). Os próximos ciclos já estão programados e acontecerão com funcionários dos demais territórios, com o propósito de envolver todos os entes da administração com a causa da pessoa com deficiência.