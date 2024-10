São Caetano realiza a segunda edição da Oktober Sanca Beer Fest

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza a segunda edição da Oktober Sanca Beer Fest no próximo final de semana, no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica), em São Caetano.

O evento, que tem por temática a cultura popular alemã, será nos dias 2 e 3 de novembro, sábado e domingo, das 12h às 21h, com entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível por pessoa, que será destinado ao Banco de Alimentos, gerido pelo Fundo Social de Solidariedade do município.

Participam desta edição as cervejarias Beer Trolley, El Bebedor, Holy Water, Luxando Beer, Menze Brewing Co, Mr. Hoppy, Seven Dwarfs Beer, Trilha do Chopp e Velha Rabugenta, e ainda mais 13 opções de food trucks e carrinhos gourmet, além de atrações como combate medieval, DJs e apresentações musicais ao vivo com o melhor do rock and roll. Programação para toda a família.

Atenção: é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Se beber, não dirija; vá de transporte público: em São Caetano do Sul, os ônibus municipais têm tarifa zero.

Programação artística

Sábado, 2 de novembro

Palco

12h ­– Discotecagem com DJ Edisil

Bandas:

13h –V Rocks

15h – Big Bad Wolf

17h – Rock Forever

19h – The Sound Rockers

Domingo, 3 de novembro

Palco

12h – Discotecagem com DJ Batman

Bandas:

13h – The Hurricane Brothers

15h – Bando do Fritz

17h – 220 Volts (Capital Inicial cover)

19h – Echoes Pink Floyd

Intervenção de solo

14h – Apresentação de combates medievais com Compagnia di Marte

Programação sujeita a alterações