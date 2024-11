São Caetano realiza 3° EMIS no Teatro Paulo Machado de Carvalho

A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul realiza a terceira edição do EMIS (Encontro Multicultural de Inclusão Social de São Caetano do Sul), neste domingo (10/11) às 17h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, na Rua Tibagi, S/N, no Bairro Santa Maria. A entrada é franca.

O evento, promovido pela Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social), Secult (Secretaria de Cultura) e Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida), reúne diversas apresentações culturais das instituições sociais apoiadas pelo Município.

Confira as instituições presentes no 3° EMIS:

Escola Metodista de Educação Especial, o Semeador

A Escola Metodista de Educação Especial, o Semeador é uma escola de educação especial que atende pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e múltiplas deficiências há mais de 49 anos. O projeto pedagógico atende pessoas a partir dos 6 anos de idade e segue o currículo da escola regular adaptado às necessidades individuais de cada aluno. O público maior de 30 anos é atendido por meio do Projeto Semear, que oferece recursos e estratégias que visam a convivência, fortalecimento de vínculos, cuidados pessoais, aquisição e manutenção de habilidades funcionais, além de promover inclusão na sociedade.

APAE São Caetano do Sul (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Caetano do Sul)

A APAE de São Caetano do Sul (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Caetano do Sul), fundada no dia 10 de junho de 1964, é uma associação civil, filantrópica, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, com fins não econômicos e sem fins lucrativos que atende pessoas desde o seu nascimento até a terceira idade, com e sem deficiências. Tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos das pessoas com deficiência e representar o movimento perante os organismos nacionais e internacionais para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Associação Brasileira de Apoio à Criança, Adolescente e Família, PONTE

A Associação Brasileira de Apoio à Criança, Adolescente e Família, Ponte proporciona, aos sábados, oficinas de percussão, violão, dança, teatro e canto como ferramentas para o resgate e a prática de valores; fortalecendo os vínculos, aumentando a autoestima e acreditando nos vários potenciais de cada um. Em 2023, a Ponte teve como foco de aprendizado a influência africana na história e na cultura brasileira, destacando a mitologia, a culinária, a música e a alegria trazida com os ritmos e tambores.

CIVE (Centro de Integração Vitor Eduardo)

O CIVE (Centro de Integração Vitor Eduardo) realiza trabalhos sociais destinados às pessoas com múltiplas deficiências, visando a autonomia e desenvolvimento dos assistidos, há mais de 22 anos. Atende pessoas com deficiência cognitiva, paralisia cerebral, autistas, surdos, cegos, surdocegos e todos que, de alguma forma, precisam de atenção. São oferecidas atividades recreativas, esportes e oficinas artísticas visando proporcionar, além de uma rotina de afazeres interessantes e da socialização constante, a conquista diária de mais autonomia.

Associação Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul, Oscar Klein

A Associação Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul, Oscar Klein, foi fundada em 1959, atende adolescentes, entre 12 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social, além de familiares. As atividades são oferecidas no contraturno escolar e em horário noturno para os adolescentes que estudam e participam de estágio social de aprendizagem. Tem como objetivo enriquecer o universo informacional, cultural e lúdico de crianças e jovens como apoio durante o processo de crescimento biopsicossocial.

Núcleo de Convivência Menino Jesus

O Núcleo de Convivência Menino Jesus é uma Instituição filantrópica com o objetivo de fortalecer vínculos no atendimento a crianças e adolescentes (6 a 15 anos) em vulnerabilidade social, atendendo às necessidades específicas e na busca de atingir o potencial de cada um.

PROGRAMAÇÃO

Das 17h às 17h20: Escola Metodista de Educação Especial, o Semeador;

Das 17h30 às 17h45: APAE São Caetano do Sul (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais);

Das 17h55 às 19h: Ponte (Associação Brasileira de Apoio à Criança, Adolescente e Família);

Das 19h10 às 19h45: CIVE (Centro de Integração Vitor Eduardo);

Das 19h55 às 20h10: Associação Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul;

Das 20h15 às 21h15: Núcleo de Convivência Menino Jesus.