São Caetano realiza 2º Expo Portal do Emprego e atrai 713 pessoas em busca das vagas oferecidas

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), realizou o 2º Expo Portal do Emprego, no sábado (25/11). O evento ocorreu no Atende Fácil, no Centro, com o grande diferencial da presença de empresas realizando a primeira entrevista com candidatos no local para agilizar o processo de contratação de pessoal.

Esta segunda edição ofereceu mil vagas, e as que não foram preenchidas no sábado estão disponíveis no site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br/.

O evento teve como principal objetivo a recolocação de pessoas no mercado de trabalho, como ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior, que esteve no evento e conversou com candidatos. “A Expo Portal do Emprego, que está em sua segunda edição (a primeira foi em maio de 2023) oferece também a capacitação para quem quer buscar uma nova profissão. Este é um diferencial dos mais relevantes, não só pela oportunidade de um recomeço, mas por conta de uma melhor preparação para o retorno no mercado de trabalho”, ressaltou Auricchio.

No evento também foram oferecidos cursos gratuitos de capacitação e desenvolvimento profissional, no intuito de auxiliar os candidatos a aprimorarem suas habilidades e se manterem atualizados sobre as demandas do mercado de trabalho. Além disso, houve ações para inclusão de pessoas com deficiência, jovens em busca do primeiro emprego e candidatos em situação de vulnerabilidade social, conectando-os às empresas que valorizam a diversidade e a igualdade de oportunidades.

O secretário da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), Daniel Córdoba, foi o anfitrião do evento e falou sobre a segunda edição do Expo Portal do Emprego. “O trabalho é a dignidade de toda família, garantindo moradia, alimentação e estudos para todos. Nesse sentido, o II Expo Portal do Emprego teve esse objetivo, de transformar a vida das pessoas”, complementou Córdoba.

VAGAS

Sueli Moura Sabino, 56 anos, moradora do Bairro Santa Maria, estava pela primeira vez na Expo Portal do Emprego e confiante em sua recolocação no mercado de trabalho. “Tenho experiência em lavanderia, como arrumadeira de hotel e doméstica. Até por conta da idade, estou há um ano fora do mercado de trabalho, mas acredito muito que sairei daqui com uma vaga”, disse, confiante, dona Sueli.

O artista plástico Roberto Fernandes, 59 anos, buscava na Expo Portal do Emprego a solidez de um emprego fixo. “Ser artista no Brasil é uma tarefa das mais inglórias, por isso até tentei a vida na Europa. Mas, hoje, acredito que um emprego fixo, que dê a mim e à minha família uma garantia de um orçamento familiar, é essencial. Estou confiante que sairei daqui com um emprego garantido ou bem adiantado”, finalizou Roberto.

As empresas que estiveram presentes nesta segunda edição foram Giuliana Flores, Grupo Roveri (telemarketing), Libra Multiserviços, Grupo Carrefour, Supermercados Joanin, Ultragaz, O Boticário e Grupo Muralha (segurança).

Auxiliar de produção, controlador de acesso, auxiliar técnico eletrônico, gerente de vendas, analista programador, analista financeiro, gerente financeiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de padaria, contabilidade, auxiliar de enfermagem, auxiliar administrativo; técnico de enfermagem, auxiliar de lavanderia; fonoaudiólogo, ajudante de pedreiro, auxiliar de manutenção, agente de asseio, assistente de e-commerce, consultor(a) de vendas, psicopedagogo, biomédico, auxiliar de limpeza, assistente administrativo e auxiliar de escritório, dentre outras, foram as colocações oferecidas.