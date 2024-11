São Caetano realiza 2º Ciclo de Palestras de Capacitação da Rede Protetiva

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social), e o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), realiza desde esta segunda-feira a quinta-feira (25 a 28/11) o 2º Ciclo de Palestras de Capacitação da Rede Protetiva, que acontece no Cecape (Centro de Capacitação a Profissionais da Educação) Drª Zilda Arns, das 8h às 12h.

O evento é uma parceria com a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Caetano do Sul, tem como tema das palestras “Violências contra Crianças e Adolescentes”, com o objetivo de capacitar os profissionais da Assistência Social, Educação, Saúde, Conselho Tutelar, organizações da sociedade civil e demais atores que compõem a rede protetiva, visando a maior eficácia na atuação, em conformidade com a Lei Nº 13.431/2017.

“O Ciclo reafirma o compromisso desta Administração com a proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Sabemos que a proteção deles é um dever compartilhado entre o poder público, as famílias e toda a sociedade. Por isso, eventos como este demonstram a força de nossa rede protetiva e o nosso compromisso em construir um futuro mais seguro e digno para todos”, ressaltou o secretário de Assistência e Inclusão Social, Thiago Mata.

Também estiveram presentes à abertura do evento os secretários municipais de Educação (Seeduc), Minéa Paschoaletto Fratelli, de Saúde (Sesaud), Guilherme Crepaldi Esposito, e dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida (Sedef), Andrea Alencar de Oliveira; a delegada titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher, Luciara de Cássia da Conceição; a promotora de Justiça da 1ª Vara Criminal e de Crimes contra Crianças e Adolescentes de São Caetano do Sul, Janine Baldomero; e Marília Felismino, do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

PALESTRAS

Como palestrantes, nomes de peso no combate à violência contra crianças e adolescentes. Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, palestrou sobre Educar para Proteger. “Hoje, dia 25 de novembro, comemoramos o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e estamos aqui para um evento dos mais importantes, que leva à sociedade a discussão sobre implantação de políticas públicas que combatam as violências contra mulheres, crianças e adolescentes”, resumiu Luciana, filha do ex-presidente Michel Temer.

Na terça-feira (26), será a vez da promotora de Justiça Renata Vitti palestrar sobre o tema Proteção Integral e a Atuação Integrada da Rede Protetiva. Na quarta-feira (27), Mariana de Moraes e Carla Fraga Ferreira, do NAT (Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial), irão palestrar sobre a Escuta Especializada no Cotidiano de Trabalho. Por fim, na quinta-feira (28), o Juiz da Vara da Infância e Juventude de São Caetano do Sul, Eduardo Rezende de Melo, abordará o Sistema de Garantia de Direitos e Atuação em Rede.

Terça-feira (26/11)

PALESTRA PROTEÇÃO INTEGRAL E A ATUAÇÃO INTEGRADA DA REDE PROTETIVA

Renata Rivitti, Promotora de Justiça

Link para inscrição: https://forms.gle/YbmxyyUgRGYdxnWu5

Quarta-feira (27/11)

PALESTRA ESCUTA ESPECIALIZADA NO COTIDIANO DE TRABALHO

Marina de Moraes e Carla Fraga Ferreira, NAT- Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial

Link para inscrição: https://forms.gle/VRNmQ4QcTGGza3yv8

Quinta-feira (28/11)

PALESTRA SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ATUAÇÃO EM REDE

Eduardo Rezende de Melo, Juiz da Vara da Infância e Juventude de São Caetano do Sul

Link para inscrição: https://forms.gle/BtA8dkd2RTVr9jaN6