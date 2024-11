São Caetano publica resultado final do processo seletivo para o Ensino Médio 2025

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta segunda-feira (11) a lista final de classificados para o ingresso no Ensino Médio em 2025. A relação dos estudantes aprovados e as orientações para matrícula estão disponíveis no Diário Oficial e no site da Secretaria de Educação.

O processo seletivo, conduzido por meio de sorteio público eletrônico, assegurou a distribuição de vagas para a EME Profª Alcina Dantas Feijão e o Colégio Universitário (USCS). O sorteio, realizado no último dia 31 de outubro, foi transmitido ao vivo e acompanhou rigorosamente os critérios previstos no edital, respeitando as preferências de unidade e turno indicadas pelos candidatos.

As matrículas dos alunos classificados devem ser realizadas entre os dias 12 e 19 de novembro, nas unidades e horários estabelecidos. Para a EME Profª Alcina Dantas Feijão, o atendimento ocorrerá das 8h às 17h, e para o Colégio Universitário (USCS), das 7h15 às 15h15. No ato da matrícula, os alunos deverão apresentar RG e CPF do estudante e dos responsáveis, certidão de nascimento, comprovante de residência, cartão do SUS e declaração de escolaridade do 9º ano.

A Secretaria informa que os estudantes que não comparecerem no período indicado perderão o direito à vaga, e novas chamadas poderão ocorrer caso existam desistências. A lista completa dos classificados, bem como o calendário de matrículas, está disponível no portal da Secretaria de Educação, onde os interessados podem obter todas as informações necessárias.