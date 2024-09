São Caetano publica números dos cupons que participarão do Programa Placa Premiada

O Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (20/9) traz os números dos cupons que concorrerão ao prêmio do programa Placa Premiada, que será realizado pela Loteria Federal no dia 28 de setembro. Participam do sorteio de R$ 40 mil os proprietários de automóveis que emplacaram ou transferiram seu veículo para São Caetano e estão com o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em dia.

A publicação traz o número da placa de cada veículo e o respectivo cupom que concorrerá ao sorteio – são 99.999 números. A data prevista para homologação e publicação do cupom sorteado é 18/10, e a data prevista para entrega do prêmio é 29/10.

O Diário Oficial Eletrônico desta sexta pode ser acessado no site da Prefeitura de São Caetano ou diretamente pelo link