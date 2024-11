São Caetano prorroga prazo de matrícula para o Ensino Médio Municipal 2025

Os alunos contemplados por sorteio público para uma vaga de Ensino Médio na EME Profª Alcina Dantas Feijão e no Colégio Universitário (USCS) que perderam o prazo de matrícula ganharam mais uma chance de garantir a vaga no Ensino Médio de São Caetano do Sul: a Seeduc (Secretaria de Educação) decidiu prorrogar o prazo.

As matrículas podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (25/11) e até quarta (27/11). Confira as datas, horários e endereços:

-Matrícula para a EME (Escola Municipal de Ensino) Professora Alcina Dantas Feijão: dias 25/11, 26/11 e 27/11 de 2024, das 8h às 17h, na Rua Capivari 500, Bairro Mauá;

-Matrícula para o Colégio Universitário USCS: dias 25/11, 26/11 e 27/11 de 2024, das 7h15 às 15h15, na Rua Conceição, 321, Bairro Cerâmica.

O candidato somente poderá efetuar a matrícula na unidade escolar no período indicado na lista de convocação. Não haverá troca de unidade escolar ou período. O candidato que não comparecer ao local, data e horário determinados para a matrícula, independentemente do motivo, será considerado desistente e não estará classificado para as próximas chamadas, perdendo o direito à vaga.