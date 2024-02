São Caetano premia vencedores do Concurso Natal Luz

A Prefeitura de São Caetano do Sul premiou os vencedores do Natal Luz, concurso que visa incentivar a decoração natalina na cidade. O evento foi realizado quinta-feira (1/2), no Palácio da Cerâmica.

Os prêmios totalizam R$ 40 mil, em quatro categorias: residencial, condominial, comercial e escolas. O primeiro colocado em cada categoria recebeu o prêmio de R$ 5 mil; o segundo R$ 3 mil; e, o terceiro, R$ 2 mil. Os vencedores foram definidos por avaliação técnica da comissão de seleção.

Pelo segundo ano consecutivo, o vencedor da categoria residencial foi Gerson Paes Oliveira, de 69 anos. O morador do Bairro Olímpico cumpriu a promessa feita depois da primeira vitória e incluiu neve artificial na decoração de sua casa. Renas no telhado, árvore iluminada, presépio e uma grande vela foram alguns outros enfeites de destaque.

“Além do Natal Luz, a Prefeitura decorou a cidade com a Grande Vila de Natal, Túneis de Luzes e árvores natalinas. Isso sem falar dos shows (Ney Matogrosso, Ivan Lins e Jota Quest). Foi tudo muito bonito, o que nos estimula a continuar incentivando a decoração nas casas, condomínios, comércios e escolas. O Natal é uma data que merece ser comemorada”, afirmou o vice-prefeito, Carlos Humberto Seraphim, representando o prefeito José Auricchio Júnior.

Além dos premiados, participaram do ato os secretários municipais Erike Busoni (Cultura), Minéa Fratelli (Educação) e vereadores.

Confira a relação de vencedores:

Residencial

1º Gerson Paes Oliveira

2º Rodrigo Bezerra de França

3º Mário Manzano

Condominial

1º Plaza Athenee

2º Vista Bella

3º Tarumã

Comercial

1º Tiago Rocha

2º Elza Alves Bonini dos Santos

3º Adoracy da Silva Gumieri

Escola

1º APM da EMEF Senador Flaquer

2º APM da Escola Municipal de Idiomas Paulo Sérgio Fiorotti

3º APM da Celef