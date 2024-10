São Caetano parou no tempo, diz deputada Adriana Ventura, em agenda com Fabio Palacio e Mario Bohm

Eleita a melhor deputada federal do Brasil, Adriana Ventura (NOVO) caminhou pelo comércio do Centro de São Caetano com o candidato a prefeito Fabio Palacio (Podemos, 20), do candidato a vice Mario Bohm (NOVO) e de candidatos a vereador do Novo. Ela lamentou a falta de políticas públicas para fortalecer o comércio da cidade.

“Sou de São Paulo e sempre tive ótimas referências sobre São Caetano, a importância da cidade e sua força econômica. Muito triste andar pelas ruas daqui e ver que a cidade parou. É preciso mudar para que São Caetano volte a ser uma cidade com PIB forte, que consiga unir indústria e comércio e que seja aquela cidade que eu sempre ouvi falar, da melhor qualidade de vida do País. E a mudança é com Fabio Palacio com Mario Bohm”, disse.

No diálogo com comerciantes locais, Fabio Palacio reforçou seu compromisso com a revitalização da economia da região, enquanto Mario Bohm destacou a importância de um governo acessível e participativo. Adriana, ao lado deles, ressaltou a necessidade de uma gestão que dialogue com a comunidade, unindo esforços para construir um futuro mais próspero e sustentável para São Caetano.

Em 2023, Adriana Ventura foi eleita a melhor deputada do Congresso pelo Ranking dos Políticos, com nota 9,11, tendo como uma de suas bandeiras a ética na política, qualidade que ela garantiu ver logo de cara na dupla Fabio Palacio e Mario Bohm.

“São duas figuras com muitas qualidades para fazer São Caetano retomar seu protagonismo. Chega dos mesmos, aqueles que estão há bastante tempo, que já tiveram seu período, sua contribuição, é importante renovar, e renovar com qualidade. Não dá pra reclamar. Se a gente quer algo diferente, a gente tem que votar em algo diferente”, pontuou.

Fabio Palacio, que já há algum tempo critica a falta de políticas públicas para a economia de São Caetano por parte da atual gestão, ouviu muito pedido de ajuda dos comerciantes na caminhada pelo Centro. “Queremos fazer São Caetano voltar a brilhar, com ações concretas e parcerias para alavancar nosso comércio. Ter o apoio de uma deputada como a Adriana Ventura é um atestado de que esse time, com Mario Bohm como vice, é o mais preparado para resgatar a história de São Caetano.”

“Temos a oportunidade de tornar São Caetano forte e pujante como foi um dia. Triste olhar pelo Centro e as lojas vazias, fechadas. O comércio de São Caetano está pedindo ajuda”, afirmou Mario Bohm. “Vamos transformar São Caetano naquela que já foi um dia.”