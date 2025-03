São Caetano oficializa Dia de Elvis Presley no calendário municipal

O vereador Gilberto Costa (PP) comemorou a sanção do seu projeto de lei que institui o Dia do Elvis Presley no calendário oficial de São Caetano do Sul. A proposta foi aprovada em segunda votação pelos parlamentares em fevereiro e sancionada pelo prefeito Tite Campanella (PL) no dia 10 de março.

Elvis além da música

Gilberto Costa destacou a importância de Elvis Presley não apenas como cantor, mas como um ícone cultural que continua gerando impacto econômico e social. “Elvis foi muito mais que um artista. Ele é um exemplo de superação, dedicação e respeito. Sua história fala sobre família, trabalho duro, integração cultural e até mesmo sobre como promover a paz entre as pessoas. Ele deixou um legado que vai muito além da música”, afirmou.

O vereador ressaltou que a influência de Elvis permanece viva e continua movimentando a economia. “Além de ter sido um ícone, até hoje ele gera emprego, gera renda. Existem fã-clubes, covers e muitas famílias que vivem desse legado. O nome de Elvis Presley ainda sustenta muitas pessoas que fazem desse trabalho sua fonte de renda”, pontuou.

Celebração anual em agosto

A nova lei permitirá que os fãs de Elvis se reúnam anualmente para celebrar o cantor com shows, exposições de objetos relacionados a ele, encontros e bate-papos sobre sua vida e obra. “A ideia é criar um momento especial para os fãs se encontrarem, trocarem histórias e lembrarem o que Elvis representou. Não é só sobre música, é sobre celebrar tudo o que ele deixou para o mundo”, acrescentou.

Conforme o projeto aprovado, a data escolhida para a celebração será 16 de agosto, dia que marca o falecimento do eterno Rei do Rock. “Estou muito feliz com a aprovação dessa proposta. Agora, a história e a influência de Elvis vão permanecer vivas na nossa cidade, inspirando as futuras gerações”, finalizou Gilberto Costa.