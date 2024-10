São Caetano na era dos dinossauros

É o Dia das Crianças, e a turminha do Parquinho Jurássico – os dinossauros Ágata, Enzo, Helena e Kauê – brinca e se delicia com guloseimas às voltas do chafariz da Praça dos Imigrantes, em plena Avenida Presidente Kennedy, em São Caetano do Sul. Em meio ao cenário cartão-postal da cidade, o novo episódio da série de animação, todo especial pra garotada, estreia no canal do Youtube @ParquinhoJurassico [https://www.youtube.com/watch?v=ldRUWLmjY9], às 8h deste sábado (12 de outubro).

O projeto Parquinho Jurássico é uma animação totalmente brasileira, idealizada e desenvolvida na região do Grande ABC paulista. É dirigida pelo animador, ilustrador e cartunista Rafael Francisco, e criada em conjunto com a produtora executiva e gestora cultural Denise Szabo. É realizada pela Ibirá Cultural.



O episódio “Dia das Crianças” tem o apoio da Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural, via Edital nº 015/2023: Concurso de Ações Artísticas e Culturais.

A primeira temporada da série Parquinho Jurássico conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, via Programa de Ação Cultural SP – Edital ProAC nº 25/2023 Audiovisual / Complemento para Produção de Longa ou Série de Ficção ou Animação.

Parquinho Jurássico é voltado para o público pré-escolar (3 a 6 anos). As personagens são dinossauros de espécies brasileiras de diferentes Estados, alegorias das diversidades culturais do nosso país, que tem dimensões continentais.

Cada episódio conta com uma música original, composta e arranjada especialmente para a série. Músicas autorais, com ritmos alegres, que estimulam o movimento e a dança, são o fio condutor das narrativas. E a criançada ainda se depara, nos cenários, com ruas e prédios que retratam os marcos turísticos do Grande ABC.

O projeto foi criado com o objetivo de apresentar ao público-alvo uma narrativa animada, lúdica e divertida que o sensibilize para questões de ordem sociocultural, tais como a diversidade, a ecologia e movimentos culturais e artísticos brasileiros.

Os dinos do Parquinho

Ágatha, espécie Anhanguera: Essa pterossaura cearense é a mais corajosa e esperta do grupo; suas atividades favoritas são voar e mergulhar no mar.



Kauê, espécie Abelissauro: Dinossauro paulista amarelo de braços curtinhos. É um grande amigo, muito criativo e carismático, não gosta que riam de seus braços curtos. Adora música e brincar com os amigos.

Kauã, espécie Austroposeidon Magnificus: É o dinossauro mais novo da turma. É dócil, faminto e preguiçoso. Apesar de ser desengonçado, adora dançar. É um paulista pescoçudo de coloração roxa.

Helena, espécie Brasilotian Nemophagus: Dinossaura do oeste paulista, oeste paranaense e Mato Grosso do Sul. É muito extrovertida e atrapalhada. Adora fazer novos amigos. Está na fase da troca de dentes e os seus dentinhos novos às vezes a atrapalham para comer e brincar.