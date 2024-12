São Caetano lança edital de subsídio para reformas de equipamentos culturais públicos

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), recebe inscrições, a partir desta quarta-feira, 11 de dezembro, para o Edital nº 22/2024 – Secult, de subsídio para obras, reformas e aquisição de bens culturais. A chamada pública é financiada com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A participação é gratuita. O prazo para as inscrições é até 26 de dezembro.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de maneira on-line, por meio de formulário disponibilizado no endereço eletrônico https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult, com o preenchimento completo das informações requeridas. Para realizar a candidatura, é preciso fazer o cadastro prévio no sítio eletrônico. A inscrição somente será efetivada com a geração de número de protocolo e com a documentação de acordo com os padrões exigidos.

Serão contemplados três projetos: a um será destinado o subsídio de 60 mil reais e aos outros dois, 70 mil reais cada. Confira todas as condições de participação, bem como o cronograma e formulários anexos no edital disponível no Diário Oficial do município (edição de 10 de dezembro de 2024). Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4233-8910 ou e-mail [email protected].

O edital tem por objeto apoiar propostas para a elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, memoriais, orçamentos, estudos técnicos, incluindo os custos e materiais para obras e reformas dos bens imóveis culturais em São Caetano, a serem realizados por profissionais e agentes culturais sediados ou domiciliados no município há pelo menos 12 meses.

Poderão participar pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham como objeto social a proteção e preservação do patrimônio cultural; e pessoas jurídicas de direito privado, que tenham como objeto social a execução de projetos arquitetônicos e complementares, inscritos no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com sede no município há pelo menos seis meses.

Atente-se ao cronograma, acompanhando todas as etapas da chamada pública pelo Diário Oficial do município ou pelos canais oficiais da Secult:

Portal de Inscrições: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult/Portal

Site: cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br

Instagram: @culturasaocaetano