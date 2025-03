São Caetano joga por vitória simples contra o Ceará para garantir vaga na semi da Superliga B de Vôlei Feminino

A Associação Atlética São Caetano faz jogo decisivo contra o Ceará, pela Superliga B de Vôlei Feminino, nesta sexta-feira (21/3), às 19h30, no Ginásio Milton Feijão. O Milton Feijão fica na Avenida Walter Tomé, 64, no Bairro Olímpico.

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ ) com os seguintes preços: promocional: R$ 10,00 (até a véspera do jogo); meia-entrada: R$ 5,00; crianças até 5 anos não pagam e de 5 a 12 anos pagam meia-entrada. Nos dias de jogos, a inteira custará R$20,00 e a meia-entrada R$10,00.

As meninas de São Caetano jogam por vitória simples para conquistarem vaga nas semifinais da competição, já que derrotaram as adversárias por 3 a 2 (25/18, 19/25, 17/25, 25/16 e 16/14), no último sábado (15), em Fortaleza. Ainda pela primeira rodada das quartas-de-final, além da AA São Caetano, saíram com vitória Tijuca, Sorocaba e Pinhalense, que derrotaram respectivamente Chapecó, Flamengo B e ASA Alumínio.

“Saímos na frente, jogando fora de casa, mas agora a pressão volta toda para nós. Jogaremos a volta na sexta-feira e a semifinal já é na segunda (24), muito próximo. Então, temos de estar 110% focados”, comentou o treinador William Carvalho, medalhista olímpico e mundial na geração de prata do vôlei masculino.