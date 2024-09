São Caetano investe 28,22% em Saúde no segundo quadrimestre de 2024

A Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul realizou a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024, em audiência pública realizada na quarta-feira (25/9), na Câmara Municipal. A apresentação do secretário de Saúde, Guilherme Crepaldi Espósito, foi marcada pela transparência na explanação de despesas e investimentos, indicadores de eficiência da gestão.

No período, a Prefeitura investiu R$ 304,4 milhões no setor, o equivalente a 28,22% de seus recursos, bem acima do mínimo de 15% exigido pela Constituição Federal.

Sobre a produção de serviços ambulatoriais, houve aumento na oferta de consultas, exames e procedimentos ao longo dos últimos quatro meses. Foram 627 mil consultas no primeiro quadrimestre e 808,6 mil no segundo quadrimestre. A produção de exames de ressonância magnética aumentou de 1,6 mil para 2,3 mil no segundo quadrimestre e, os diagnósticos por endoscopia, de 3,5 mil para 4,1 mil.

O mesmo ocorreu com os procedimentos diagnósticos em especialidades, principalmente exames cardiológicos, que aumentaram quase 15% em comparação com o período de janeiro a abril, totalizando 72 mil procedimentos no último quadrimestre.

“O aumento de oferta de consultas e exames no segundo quadrimestre ocorreu com a ampliação de vagas em ações desenvolvidas no Atende Fácil Saúde, nos finais de semana. Em quatro edições somamos 13.019 atendimentos em diversas especialidades e exames”, explicou o secretário.

Durante o período foram realizadas dezenas de ações, entre elas a entrega do CAPS Infanto-Juvenil, a UBS Roberto Alves Marangon, no Bairro Nova Gerty, a reinauguração do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin e o CISE Guimarães Magaroto, no Bairro Mauá.