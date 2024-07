São Caetano intensifica o trabalho para confronto diante do Oeste

Trabalhando forte para a disputa da quarta rodada da Copa Paulista o São Caetano usou essa semana de treinamentos para aprimorar ainda mais o posicionamento do time e jogadas específicas.

Neste final de semana o irá treinar no sábado e domingo, já que joga somente na segunda feira diante do Oeste em Santana de Parnaíba.

O Azulão lidera o seu grupo na Copa Paulista com sete pontos ganhos.

Volante Stephanno chega para reforçar o Azulão

Natural do Rio de Janeiro, o volante Stephanno de vinte e nove anos chega para reforçar o elenco do São Caetano na disputa da Copa Paulista 2024. Tendo passado seu processo de formação no Fluminense, Flamengo, Vasco e Cruzeiro e atuado como profissional no Boa Vista, Juventude, Retrô e recentemente pela Ponte Preta o jogador tem como características marcantes o bom passe, chutes de média e longa distância e muita visão de jogo.

O jogador já treina com o grupo e está a disposição do treinador Edson Vieira.

Sthephanno além de um jogador técnico e forte carrega com orgulho uma grande referência dentro de casa, já que ele é filho do tetracampeão e ex atleta Branco.

Fabinho é mais um reforço do São Caetano para a Copa Paulista

Buscando estar cada vez mais forte e atento as oportunidades do mercado do futebol o São Caetano apresenta o lateral Fabinho. O jogador é destro mas tem facilidade para atuar tanto na lateral direita como na esquerda, o que agrega muito em opções ao treinador Edson Vieira. Nascido em São José dos Campos o atleta de vinte e nove anos passou pelas categorias de base do Coritiba e profissionalmente jogou no Rio Claro, Mirassol, XV de Piracicaba, dentre outras equipes. Seu último time foi a Caldense e agora no São Caetano ele espera fazer uma grande campanha na Copa paulista 2024.

Com características de ser extremamente agudo pelas laterais o jogador já trabalha com o grupo de profissionais do Azulão.