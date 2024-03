São Caetano inicia vacinação contra Influenza para grupos prioritários nesta segunda-feira

Seguindo o Calendário Nacional, a Prefeitura de São Caetano do Sul inicia nesta segunda-feira (25/3) a Campanha de Vacinação contra a Gripe provocada pelo vírus influenza. A vacinação atenderá grupos prioritários e será realizada em livre demanda, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no Super Centro de Saúde.

Formam o grupo prioritário crianças de 6 meses a menores de 6 anos; crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos; trabalhadores da Saúde; gestantes; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Para se vacinar, é preciso apresentar documento que comprove a idade ou a atuação na área. A campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) será realizada até o dia 31 de maio, em todas as Unidades Básicas de Saúde e no Super Centro. A expectativa é imunizar 90% do grupo prioritário, que representa 79.929 pessoas.

“A vacina contra a gripe oferecida na rede pública de saúde é a trivalente. Ela protege contra os principais vírus influenza em circulação no Brasil, que são o influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e o influenza B. Ela é ofertada anualmente antes do período crítico de inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias. A dose não causa gripe e pode ser aplicada simultaneamente com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação”, explicou a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

Confira os horários e endereços dos locais de vacinação contra a gripe em São Caetano:

De segunda a sexta, das 8h30h às 20h30, e sábado das 8h30 às 11h30

Unidade Básica de Saúde Amélia R. Locatelli (Alameda João Galego, 1 – Bairro Santa Maria);

Unidade Básica de Saúde Dolores Massei (Rua Senador Fláquer, 134 – Bairro São José);

Unidade Básica de Saúde Nair Spina Benedicts (Rua Oswaldo Cruz, 1.153 – Bairro Oswaldo Cruz);

Centro de Especialidades Médicas (Rua Heloisa Pamplona, 269 – Bairro Fundação);

Centro Policlínico Gentil Rstom (Avenida Tietê, 301 – Bairro Nova Gerty);

Unidade Básica de Saúde Dr. Ivanhoé Esposito (Rua Flórida, 295 – Bairro Barcelona);

Super Centro de Saúde (Rua Maranhão, 685 – Bairro Santa Paula).

De segunda a sexta, das 8h30h às 16h30

Unidade Básica de Saúde Dr. Angelo Antenor Zambom (Rua Vanda, 11, Bairro Boa Vista);

Unidade Básica de Saúde Caterina Dall’Anese (Rua Prates, 430 – Bairro Olímpico);

Unidade Básica de Saúde Darcy Sarmanho Vargas (Rua General Estilac Leal, 58 – Bairro Mauá);

Unidade Básica de Saúde João Luiz Pasqual Bonaparte (Rua Maranhão, 611 – Bairro Santa Paula);

Unidade Básica de Saúde Maria Corbeta Segato (Avenida Prosperidade, 671 – Bairro Prosperidade);

Unidade Básica de Saúde Moacir Gallina (Rua Casemiro de Abreu, 560 – Bairro Cerâmica).