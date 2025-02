São Caetano inicia estudos pela construção de viaduto que liga avenidas Presidente Kennedy e dos Estados

Reuniões na segunda-feira (17/2), na Secretaria de Obras e Habitação (Seohab) de São Caetano do Sul, deram início a estudos para viabilizar a construção do viaduto para ligar a Avenida Presidente Kennedy à Avenida dos Estados, duas das principais vias da cidade: uma voltada para o fluxo interno e a outra que corta a cidade vindo de Mauá com destino a São Paulo.

Outra pauta das reuniões foi a apresentação do projeto de ligação direta do Complexo Viário Luiz Tortorello com a Avenida dos Estados. Ambos os projetos integram o plano de governo do prefeito Tite Campanella.

“Assim que assumiu o cargo, o prefeito determinou que iniciássemos estudos de viabilidade para as intervenções viárias. O contato com General Motors e Transpetro é fundamental para que possamos mapear todas as interferências referentes ao futuro viaduto que interligará a Avenida Presidente Kennedy e a Avenida dos Estados. Nosso objetivo neste primeiro momento é comprovar a viabilidade técnica da intervenção, que é de fundamental importância para a **mobilidade do município e de toda a região do Grande ABC”, ressaltou o secretário da Seohab, Renato Ferreira Rocha.

Também participaram das reuniões o diretor de Obras, André Leme, o secretário Marcelo Ferreira e o assessor técnico, Marcelo Pante, ambos da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana); Carla Pachu (gerente de Relações Governamentais), Adriano Ribeiro (gerente de Manutenção) e Ricardo Pioltini (gerente de Facilities) da General Motors; Geraldo Antonio (gerente de Interferências), Alyson Cavalcante (técnico de Edificações) e Gideon Santos (técnico de Edificações) da Transpetro.

PROJETOS

A intervenção na Avenida Presidente Kennedy atenderá diretamente os bairros Barcelona, Santa Maria, Olímpico, Boa Vista e Nova Gerty. Já a ampliação do Complexo Viário Luiz Tortorello permitirá que os motoristas com destino a São Paulo acessem a Avenida dos Estados sem a necessidade de transitar pelas ruas do Bairro Fundação.

A Avenida dos Estados é a principal ligação do ABC com a capital. A execução das duas intervenções resultará em eixos viários robustos em São Caetano, melhorando o fluxo de veículos interno para as cidades vizinhas e reduzindo substancialmente a passagem de veículos oriundos de outros municípios pelo Centro.