São Caetano inicia dezembro com Vanessa da Mata e grandes atrações de Natal

São Caetano do Sul terá diversas atrações de Natal neste fim de semana (1 a 3/12). Árvore natalina na Praça Cardeal Arcoverde, Vila e Bosque Encantado no Espaço Verde Chico Mendes e o grande show da cantora Vanessa da Mata na Rua Visconde de Inhaúma são os destaques da programação. Confira!

Sexta Feira (1/12), às 18h – Árvore de Natal da Praça Cardeal Arcoverde

Além da árvore de Natal, a Praça Cardeal Arcoverde terá a presença do Papai Noel, do Mickey, da Minnie e da Fada. A cantora Giulia Olliver será a grande atração da noite, conhecida por seu profundo mezzo-soprano vocal e por sua mistura de gêneros musicais, com seu canto e suas composições marcadas pelos estilos Pop (com influências de MPB), Soul, R&B, Pop Rock e Blues.

Sábado (2/12), às 19h – Vila e Bosque Encantado de Natal no Espaço Verde Chico Mendes

A abertura da Vila de Natal estava marcada para o dia 25 de novembro, mas foi adiada para este sábado em virtude do mau tempo. Terá a presença do Papai Noel, do Mickey, da Minnie e da Fada. A grande atração fica por conta da cantora e compositora cearense Aydê. A cantora já passou por diversos palcos pelo Brasil e em maio deste ano, lançou o álbum Arraiá da Aydê e promete um show cheio de emoções e músicas natalinas.

A Vila de Natal tem 30 casas decoradas externamente por artistas plásticos e pintadas internamente por servidores municipais voluntários. Terá ainda árvore de Natal de 12 metros e túnel da luz de 65 metros. A Vila de Natal estará no parque até 6 de janeiro.

No sábado, ocorrerá também a oficina de Natal Cartão Postal Criativo, promovida pela Fundação das Artes de São Caetano, das 18h às 21h.

No domingo, às 18h, a Vila de Natal receberá o Grupo Lúmen Serenatas, uma banda de MPB de São Caetano que tem o repertório dedicado a serenatas dos mais diferentes estilos e autores, desde os velhos seresteiros das décadas de 20 e 30, até compositores contemporâneos. O Papai Noel também estará presente, além da oficina criativa Bonecos de Neve, com Giovana Romanelli, do programa Oficinas Culturais, das 18h às 21h

Domingo (3/12), às 18h – Show Vanessa da Mata em frente à Fundação das Artes

A grande atração do fim de semana será Vanessa da Mata, que se apresenta junto da Orquestra Sinfônica da Fundação das Artes. Marcada pelos estilos musicais Pop, MPB e R&B, a cantora tem músicas como Amado, Boa Sorte e Ai, Ai, Ai. Ela promete animar o público e espalhar alegria no palco montado em frente à Fundação das Artes (Rua Visconde de Inhaúma, 730).