São Caetano inicia busca do bi da Taça Sudeste de Handebol Juvenil Feminino com vitória sobre o Corinthians

A Associação Atlética São Caetano iniciou com a mão direita a busca pelo bi da Taça Sudeste de Handebol Juvenil Feminino, que acontece em São Caetano, até o próximo domingo (24/3). As anfitriãs venceram o Corinthians Handebol por 27 a 23 (14 a 11) e agora voltam a jogar nesta sexta-feira (22), contra a AD Centro Olímpico.

O torneio tem cinco equipes e os jogos serão realizados até sexta-feira no Ginásio Marlene José Bento, no Bairro Santa Maria, e sábado e domingo (23 e 24), no Colégio Eduardo Gomes, no Bairro Santo Antônio.

As duas equipes mais bem classificadas estarão garantidas no Campeonato Brasdileiro, que será disputado em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em maio. Além da Associação Atlética São Caetano Caetano, as equipes são Corinthians Handebol e Associação Desportiva Centro Olímpico, de São Paulo, Clube Capixaba Handebol Clube, do Espírito Santo, e a equipe carioca CESC Rio de Janeiro.

Os destaques da AA São Caetano na partida foram a goleira Sophia Dias e a ponta-esquerda Lavínia Meira, como identificou o treinador da AA São Caetano, Viomario Silva, ex-jogador e campeão sul-americano de handebol na década de 1990 e conhecido como Hula-Hula.

“Foi uma boa partida, com um início em que as meninas estavam um pouco nervosas, como é normal em toda estreia. Depois, elas foram se soltando, o jogo fluiu normalmente e encaixamos a marcação e a transição para o contra-ataque saiu naturalmente, foi como abrimos a diferença de quatro gols. Agora, passada a estreia, esperamos continuar vencendo e alcançar nossos objetivos que são o título e, consequentemente, uma das vagas para o Brasileiro ”, comentou Hula-Hula.

JOGOS

É gratuita a entrada para as partidas, nos dois locais de competição. Os jogos são:

Quinta-feira (21/3) – Ginásio Marlene José Bento – Rua Tibagi, 10, Santa Maria

16h – AD Centro Olímpico x Clube Capixaba Handebol Clube

18h – Corinthians Handebol x CESC/RJ

Sexta-feira (22/3) – Ginásio Marlene José Bento – Rua Tibagi, 10, Santa Maria

16h – Clube Capixaba Handebol Clube x Corinthians Handebol

18h – AD Centro Olímpico x AA São Caetano

Sábado (23/3) – Colégio Eduardo Gomes – Rua Major Carlo Del Prete, 1.120, Santo Antônio

11h – AD Centro Olímpico x Corinthians Handebol

13h – AA São Caetano x CESC/RJ

Domingo (24/3) – Colégio Eduardo Gomes – Rua Major Carlo Del Prete, 1.120, Santo Antônio

11h – Clube Capixaba Handebol Clube x AA São Caetano

13h – AD Centro Olímpico x CESC/RJ.