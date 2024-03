São Caetano inaugura Super Centro de Saúde com quatro serviços

Eric Romero/PMSCS

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, e a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, inauguraram, neste sábado (9/3), a Unidade Médica Especializada Super Centro de Saúde.

O espaço localizado na esquina da Avenida Dr. Augusto de Toledo com a Rua Maranhão, no Bairro Santa Paula, reúne quatro serviços: Núcleo Municipal de Hemoterapia; Núcleo de Atenção à Obesidade; Centro Municipal de Imunização e Núcleo de Educação Continuada e Permanente.

“Temos adotado a racionalidade de espaços unindo serviços que têm grande importância. Com a vinda do Núcleo de Hemoterapia para o Super Centro, conseguiremos ampliar o Centro de Oncologia, na rua Peri. O Núcleo de Atenção à Obesidade mostra a importância que o tema tem para todos nós. Fomos, inclusive, pioneiros e inovadores no tratamento da obesidade com as cirurgias bariátricas na rede pública”, destacou Auricchio.

“A área de capacitação profissional é fundamental para os profissionais. E, por fim, o Centro de Imunização, que terá toda logística da distribuição de vacinas para nossa rede e um espaço para vacinação. Em 2021, fomos a primeira cidade a ter um centro exclusivo de imunização para pacientes da rede SUS. É importante que a saúde tenha permanente organização para não perder o ritmo de crescimento na velocidade tecnológica ”, explicou o prefeito.

O prédio tem quatro andares ofertando os serviços e o térreo, onde estão localizadas as câmaras frias e estoques de insumos para vacinação e para o Núcleo Municipal de Hemoterapia . “Temos instalações melhores e mais amplas para atender serviços muito importantes. Para se ter uma ideia, em 2023, recebemos 7 mil doações de sangue. Em nossos hospitais, foram realizadas 3,2 mil transfusões. Uma equipe de inteligência no setor de imunização nos garantiu 4,5 mil atendimentos por mês durante a pandemia. São mais de 2,2 mil aplicações de vacinas de rotina por mês, em nosso município”, pontuou a secretária.

“A educação continuada tem desempenhado papel fundamental na capacitação de nossos colaboradores, em 2023 foram mais de 21 mil horas de treinamento. Esse setor ganha também uma sala de simulação realística, com bonecos e equipamentos para treinar os profissionais nas mais variadas situações. E o setor direcionado à obesidade vai tratar de um problema que cresce a cada ano. No Brasil temos 56% de pessoas acima de 18 anos com sobrepeso, número que cresceu 25% nos últimos 10 anos. Teremos uma equipe multiprofissional completa para atender nossos pacientes com obesidade mórbida”, destacou Regina Maura.

O deputado estadual Thiago Auricchio, também presente na inauguração, destacou os avanços da Saúde. “Lembro do pequeno pronto socorro na rua Peri e o quanto a Saúde avançou em tão pouco o tempo. Fomos acompanhando a descentralização dos serviços, dando mais agilidade e conforto aos moradores e logo vamos ver mais espaços sendo inaugurados, como o Pronto Cardio e o Hospital de Emergências Albert Sabin, que receberam recursos de nosso mandato”.

O prédio conta com uma usina de energia fotovoltaica que alimentará o elevador, reduzindo custos ao município e diminuindo impacto ao meio ambiente.