São Caetano inaugura o CISE Guimarães Magaroto, no Bairro Mauá

CISE Guimarães Magaroto/Eric Romero / PMSCS

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, inaugurou nesta quarta-feira (23/7) o novo CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade Guimarães Magaroto, no Bairro Mauá. A unidade, na Rua Desireé Malateaux, 13, é o sétimo Centro da Terceira Idade de São Caetano.

“É uma satisfação e uma alegria imensa estarmos aqui inaugurando mais um Centro Integrado da Terceira Idade, ainda mais porque o projeto do CISE aqui no bairro Mauá surgiu de uma demanda dos próprios moradores, quando o CISE Francisco Coriolano de Souza, no Bairro Nova Gerty, entrou em reforma e teve atividades transferidas para este espaço, o antigo CEE Erasmo Batissaco”, afirmou Auricchio.

O secretário de Saúde, Guilherme Esposito, corroborou as palavras do prefeito e deu as boas-vindas aos associados. “Tenho certeza de que vocês irão aproveitar ao máximo as instalações do CISE Guimarães Magaroto. Este centro, assim como os outros seis de São Caetano, oferece todas as condições necessárias para um envelhecimento saudável. Aproveitem.”

A coordenadora da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), Lucila Lorenzini, também compareceu à inauguração. O CISE Guimarães Magaroto é coordenado por Juliana Parra.

INSTALAÇÕES

O CISE Guimarães Magaroto conta com duas novas salas multi; novos consultórios na área externa; um novo DML (Depósito de Material de Limpeza); e um novo refeitório para os funcionários. O investimento da Prefeitura foi de R$ 413,5 mil.

O novo CISE no Bairro Mauá terá aulas de ginástica; alongamento; pilates; ritmos; danças latinas; P.C.O. (Práticas Corporais Orientais); crochê e pintura em tecido, atividades que já eram ministradas no local com os inscritos no CISE Francisco Coriolano de Souza. Agora, com o CISE Guimarães Magaroto, foram adicionados os serviços de saúde e cultura como geriatria; fisioterapia; Nutre & Ação Sênior (atendimento nutricional em grupo); nutricionista (atendimento individual) e psicologia.