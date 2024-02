São Caetano implanta programa de empregabilidade inclusiva

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida), estabeleceu parceria com o ITS Brasil (Instituto de Tecnologia Social) para a implantação do projeto Emprego Apoiado. “É uma metodologia, utilizada em diversos países, para gestão da empregabilidade inclusiva”, diz a titular da Sedef, Andrea Alencar.

A secretária explica que, neste projeto, um especialista do ITS, organização conveniada com o Ministério da Saúde, faz um acompanhamento de todo o processo de inserção profissional da pessoa com deficiência, desde o aprimoramento do currículo do candidato até o monitoramento do profissional no ambiente de trabalho.

Os técnicos do ITS preparam um perfil do candidato, com seus dados pessoais, competências e expectativas e elaboram um plano estratégico de atendimento. Orientam também sobre questões como apresentação, adaptação ao itinerário até o local de trabalho e até emissão de documentos. Também realizam visitas aos locais de trabalho, fornecendo apoio técnico para tornar o ambiente acessível à pessoa com deficiência.

A partir desse acompanhamento personalizado e totalmente gratuito, o projeto consegue prevenir problemas que podem prejudicar a inclusão do profissional, como a falta de acessibilidade no ambiente de trabalho ou a escolha de uma função inadequada ao perfil do candidato.

Um dos munícipes que já foi atendido pelo projeto é Luís Guilherme Giglioli, de 27 anos, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista). Com formação em Letras, Luís tem inglês fluente e buscou as orientações do ITS Brasil para obter melhores oportunidades de emprego como tradutor e intérprete.

O projeto Emprego Apoiado é realizado em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na cidade de São Paulo e região, além do Vale do Ribeira, Litoral Norte e Baixada Santista, além dos municípios de Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Sorocaba, Marília e respectivas regiões.

Para participar, os candidatos de São Caetano podem enviar seus currículos para o email sedef@saocaetanodosul.sp.gov.br ou diretamente na secretaria, que fica no Atende Fácil, Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.