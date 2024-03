São Caetano implanta certificação digital e projeta economia de R$ 480 mil por ano na Saúde

A equipe médica da Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul está realizando nesta semana a certificação digital, identidade virtual que garante a autenticidade da assinatura e a possibilidade de emitir receitas, solicitações de exames e outras funcionalidades com segurança e proteção de dados. A iniciativa deve reduzir em até 80% o uso de papel nas unidades de saúde do município, gerando economia de aproximadamente R$ 480 mil por ano.

“Essa é mais uma etapa do projeto que iniciamos em 2017, com a implantação do prontuário eletrônico. A conquista da certificação digital representa um grande avanço. Teremos a receita digital, que chegará direto ao celular do paciente, eliminando extravios, facilitando o acesso às informações médicas prescritas e evitando erros na interpretação da caligrafia. Além disso, teremos economia significativa com a redução do papel”, explica a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

A assinatura digital começou a ser implantada em outubro de 2023, iniciando pelo cadastramento dos profissionais que atuam no Hospital de Municipal de Emergências Albert Sabin e na UPA Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho. A expectativa é a de que, até o início de maio, todos os profissionais já estejam utilizando o recurso da assinatura digital.

O grande diferencial do projeto está na economicidade. São mais de 2,3 mil profissionais que deixarão de emitir papeis. Hoje são cerca de 1,2 milhão de folhas impressas por mês. A expectativa é chegar a 250 mil folhas por mês. “O grande diferencial do projeto está na sustentabilidade, com redução de 80% da impressão em papel na rede de saúde. A meta é zerar a impressão”, destaca o diretor da Fundação do ABC, Guilherme Esposito.

A assinatura digital no prontuário eletrônico reflete o compromisso da Saúde de São Caetano do Sul e da Fundação do ABC com a sustentabilidade e a melhoria dos serviços de saúde no município.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A iniciativa envolve um ERP, sistema de planejamento de recursos empresariais, prontuário eletrônico do paciente e ferramentas de controle e gestão de dados. Para garantir a segurança, o processo de assinatura digital segue uma cadeia de ferramentas, começando pelo registro via prontuário eletrônico, certificação digital até o armazenamento no cartório digital.

A tecnologia Bird ID é um certificado digital em nuvem. É utilizada para a autenticação e autorização do uso do certificado, que é feito pelo celular do profissional, além do credenciamento e validação pelo ICP-Brasil, sistema de Governo Federal que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão.

Apenas documentos que terão utilização externa, como receituários para retirada de alguns medicamentos controlados, como parte dos psicotrópicos, serão impressos.